I migliori monitor touch screen 2022 (prezzi e offerte)

Il mercato dei monitor per PC è in continuo aggiornamento, con modelli con risoluzione e funzionalità sempre più sorprendenti. In questo approfondimento ci concentreremo in particolare sui monitor con touch screen, ossia dei monitor che presentano uno schermo touch. Questa caratteristica ne fa dei prodotti molto versatili e moderni, indicati soprattutto in ambito professionale.

Come si può facilmente intuire, il prezzo medio di uno schermo touch sarà superiore rispetto ai modelli standard, a parità di caratteristiche tecniche. Nel nostro elenco, nello specifico, abbiamo incluso monitor touch screen con prezzi che partono da circa 250 euro. Oltre al prezzo, però, nella scelta del miglior monitor con schermo touch è il caso di considerare alcuni aspetti particolari.

Scopriamo come funzionano e quali sono i migliori prodotti attualmente disponibili online per chi cerca un monitor con schermo touch.

Cos’è e come funziona un monitor touch screen

Prima di passare in rassegna i migliori modelli di monitor touch in circolazione, cerchiamo di capire cos’è e come funziona un monitor touch screen.

Un monitor con schermo touch è un semplice monitor per PC, che presenta però un supporto completo al touch screen. Ciò significa che è possibile interagire con esso non solo tramite tastiera e mouse, ma anche col semplice tocco delle dita o, in alcuni casi, tramite apposite penne stilo. Un monitor di questo tipo viene quindi usato come se fosse un tablet, risultando molto più interattivo e intuitivo rispetto a un monitor standard.

Sono molti i computer portatili che possono contare su questa tipologia di schermo e, nel caso in cui si voglia portare la stessa esperienza di utilizzo anche sulla postazione fissa, l’acquisto di un prodotto di questo tipo è assolutamente consigliato.

I monitor touch presentano dei prezzi molto diversi rispetto a quelli tradizionali non touch. Uno schermo touch in Full HD può infatti arrivare a costare più di 300 euro, con tempi di risposta relativamente lunghi di 8 ms. A prezzi simili è infatti possibile acquistare schermi standard con risoluzione 4K e tempi di risposta dimezzati. A influire sul valore di questi dispositivi è proprio la tecnologia touch screen, che si dimostra sicuramente molto comoda in varie circostanze.

I migliori touch screen 2022

Quando si affronta il discorso relativo ai display touch, non sempre si tende a far riferimento ai brand più noti, poiché non sono in realtà moltissime le aziende che si occupano di dispositivi di questo tipo.

L’azienda forse più ricca di alternative è Hannspree, ma avremo anche modo di approfondire il discorso con un device offerto dalla ben più nota Philips. Come si potrà notare analizzando i diversi modelli proposti, alcuni si rivelano più adatti per utilizzi specifici e sono compatibili con ingressi ormai datati e quasi abbandonati, come il VGA, per esempio.

Sicuramente l’uso migliore che si può fare di un monitor touch è nell’ambito della produttività: non è un caso, infatti, se alcuni dei programmi da ufficio più noti (come Word, Excel o Power Point) sono ottimizzati per l’uso multitouch, oppure tramite pennino stilo.

Hannspree HT161HNB Touch Screen (15.6″)

📐 Dimensioni e peso: ‎37.92 × 3.68 × 24.86 cm; 15.6″; 1.32 Kg 🖥️ Schermo: 1366 × 768, LCD TFT, 16:9 ⚙️ Tecnologia: Tempo di Risposta 12 ms, Refresh Rate 75 Hz 🔌 Connettività: HDMI, VGA 🕹️ Adatto al gaming: ❌ 🛒 Prezzo: 272,11 euro

Come già ampiamente anticipato, partiamo proprio dal brand Hannspree, conosciuto principalmente per il rapporto qualità-prezzo dei propri prodotti. In questo caso, parliamo del modello di monitor touch HT161HNB, il vero entry level del nostro elenco.

Si tratta di uno schermo touch screen da ben 15.6 pollici, con una risoluzione di 1366 x 768 pixel. Il pannello è di tipo LCD TFT in formato 16:9, con una frequenza di aggiornamento di 75 Hz. Il tempo di risposta è leggermente alto, di 12 ms e ciò non lo rende forse il miglior modello per il gaming.

Sicuramente il prodotto più consigliato a chi vuole uno schermo touch ma allo stesso tempo non vuole affrontare una spesa eccessiva.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Ottimo rapporto qualità-prezzo Tempo di risposta di 12 ms Touch molto fluido e reattivo Non adatto al gaming

ViewSonic TD2230 Touch Screen (22″)

📐 Dimensioni e peso: ‎12.95 × 49.02 × 29.97 cm; 22″; 3.58 Kg 🖥️ Schermo: 1920 × 1080, LCD IPS, 16:9 ⚙️ Tecnologia: Tempo di Risposta 7 ms, Refresh Rate 75 Hz 🔌 Connettività: VGA, HDMI, USB, DisplayPort 🕹️ Adatto al gaming: ✔️ 🛒 Prezzo: 331,69 euro

ViewSonic è sicuramente un altro brand poco noto al grande pubblico, ma che è riuscito a produrre un monitor PC touch screen molto interessante dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo.

Si tratta infatti di uno schermo con pannello IPS TFT in Full HD a 1920 x 1080 pixel, con connettività VGA, DisplayPort e HDMI. La sua diagonale è da 22 pollici in formato 16:9 e il pannello può contare su un tempo di risposta di 7 ms e un refresh rate massimo di 75 Hz.

Molto utile lo stand integrato e regolabile, posto sul retro del display. Il suo prezzo di vendita si aggira intorno ai 330 euro, dunque non è il prodotto più economico della lista.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Ottimo rapporto qualità-prezzo Non eccellente per il gaming Stand integrato regolabile

EIA LCD17TSA Touch Slim 4:3 (17″)

📐 Dimensioni e peso: ‎380 × 301 × 55 mm (senza base); 17″; 1.2 Kg 🖥️ Schermo: 1280 × 1024, TFT LCD, 4:3 ⚙️ Tecnologia: Tempo di Risposta 10 ms, Refresh Rate 75 Hz 🔌 Connettività: VGA, HDMI, USB 🕹️ Adatto al gaming: ❌ 🛒 Prezzo: 265,00 euro

Questo modello di display touch screen è adatto principalmente a chi vuole utilizzare un dispositivo touch molto pratico e minimale per la propria attività.

Lo schermo touch presenta un rapporto d’aspetto 4:3 (adatto appunto per i programmi utilizzati nelle aziende), con risoluzione di 1280 x 1024 pixel. La dimensione della diagonale è di quasi 18 pollici, mentre il tempo di risposta è di 10 ms, non rapidissimo, ma comunque sufficiente per il suddetto scopo.

Interessante anche il contenuto della confezione che include un cavo AV/cavo VGA, CD-ROM di installazione, penna stilo e cavo USB.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Adatto per software aziendali Tempo di risposta elevato Penna stilo inclusa

Hannspree HT248PPB Touch Screen (23.8″)

📐 Dimensioni e peso: ‎54.98 × 33.32 × 4.91 cm; 24″; 4.5 Kg 🖥️ Schermo: 1920 × 1080, LED, 16:9 ⚙️ Tecnologia: Tempo di Risposta 8 ms, Refresh Rate 75 Hz 🔌 Connettività: VGA, HDMI, DisplayPort, USB 🕹️ Adatto al gaming: ✔️ 🛒 Prezzo: 349,95 euro

Torniamo ancora una volta tra gli scaffali di Hannspree per parlare del vero top di gamma prodotto dal brand.

Si tratta in questo caso di uno schermo touch screen da ben 24 pollici in risoluzione Full HD da 1920 x 1080 pixel. Il pannello ha un formato video standard in 16:9 e un tempo di risposta abbastanza ridotto, di soli 8 ms. La tecnologia del touch è di tipo capacitivo e supporta alla perfezione anche il multitouch.

Il refresh rate arriva invece fino a un massimo di 75 Hz. Anche esteticamente si presenta come un prodotto molto elegante e in grado di mimetizzarsi alla perfezione in qualsiasi postazione PC. Indubbiamente il miglior monitor PC touch screen che potrete acquistare oggi.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Tempo di risposta ridotto Prezzo elevato Esteticamente apprezzabile

Philips 222B9TN Touch Monitor (21.5″)

📐 Dimensioni e peso: ‎39.40 × 51.50 × 4.50 cm; 21.5″; 4.17 Kg 🖥️ Schermo: 1920 × 1080, LCD, 16:9 ⚙️ Tecnologia: Tempo di Risposta 1 ms, Refresh Rate 60 Hz 🔌 Connettività: HDMI, VGA, USB, DisplayPort 🕹️ Adatto al gaming: ✔️ 🛒 Prezzo: 311,99 euro

Passiamo adesso all’azienda probabilmente più nota dell’intera lista. Stiamo parlando di Philips, che in questo caso propone il suo display touch da circa 22 pollici di diagonale. Il suo prezzo si avvicina molto a quello del prodotto precedente, unitamente alle sue caratteristiche tecniche.

Il monitor ha un pannello in 16:9, con touch capacitivo multitouch e risoluzione Full HD da 1920 x 1080 pixel. La tecnologia del display rimane di tipo LCD, la frequenza di aggiornamento scende a 60 Hz, ma migliora decisamente il tempo di risposta, qui di solo 1 ms. Potenzialmente quindi utilizzabile anche per le sessioni di gaming.

Da notare anche la resistenza all’acqua e alla polvere, oltre all’ottima introduzione della LowBlue Mode, ossia la modalità di riduzione dei raggi dannosi della luce blu, ottima per proteggere gli occhi ed evitarne l’affaticamento.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Tempo di risposta eccellente Refresh rate migliorabile Modalità riduzione luce blu Prezzo più elevato Resistente ad acqua e polvere

Simpletek Monitor LED LCD touch screen (22″)

📐 Dimensioni e peso: ‎20 × 51 × 37 cm; 22″; 4.05 Kg 🖥️ Schermo: 1920 × 1080, LED, 16:9 ⚙️ Tecnologia: Refresh Rate 60 Hz 🔌 Connettività: VGA, HDMI 🕹️ Adatto al gaming: ❌ 🛒 Prezzo: 249,94 euro

Chiudiamo con il modello di schermo touch per PC offerto da Simpletek. Ci troviamo in questo caso davanti a un prodotto relativamente economico, ma che allo stesso tempo presenta alcune delle caratteristiche tecniche migliori viste in questo elenco di monitor con display touch.

Il pannello è da 22 pollici in 16:9, con risoluzione Full HD a 1920 x 1080 pixel e supporto alle connessioni HDMI e VGA. Si tratta inoltre di uno dei pochi monitor touch con base stand integrato, ma anche con staffa per montaggio a parete di tipo VESA, inclusa in confezione. Probabilmente il miglior prodotto della lista per rapporto qualità-prezzo.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Stand integrato Refresh rate migliorabile Ottimo rapporto qualità-prezzo

Come scegliere il miglior schermo touch screen

Qualora vogliate quindi optare per l’acquisto di un monitor touch, vi consigliamo di leggere attentamente alcuni dei dettagli da considerare durante la fase di scelta. In particolare, da non sottovalutare assolutamente abbiamo: dimensione, risoluzione, connettività, audio, funzionalità e prezzo.

Risoluzione e dimensioni

Come già anticipato, il fattore risoluzione è forse uno di quelli più sacrificati per cercare di mantenere i prezzi bassi. Alcuni dei modelli visti non arrivano a una qualità video Full HD, mentre quelli che lo fanno (da 1920 x 1080 pixel) presentano dei prezzi di listino abbastanza alti.

Per quanto riguarda invece le dimensioni, il parco di possibilità è abbastanza ampio. Non è infatti difficile trovare monitor touch da 17 pollici, 18 o anche 22 pollici. In linea generale, si tratta di prodotti abbastanza portatili e quindi utilizzabili ovunque. Non dimentichiamo infatti che possono essere utilizzati non solo con PC, ma anche eventualmente con console o chiavette smart TV.

Per quanto riguarda ancora la tecnologia del schermo, un altro elemento sacrificale è il tempo di risposta. In genere, il tempo di risposta di uno schermo non touch non supera i 4 ms, mentre con quelli touch screen si arriva anche a superare i 10 ms. Solo uno dei modelli visti in alto si comporta bene sotto questo punto di vista: il monitor Philips, in grado di offrire un tempo di risposta di solo 1 ms.

Buono invece il rapporto relativo al refresh rate. La maggior parte dei monitor touch standard dispone di una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, ma non è difficile trovare anche modelli da 75 Hz. La tecnologia utilizzata è praticamente sempre quella LCD, molto spesso con un rapporto di forma standard in 16:9.

Connettività

Potrebbe sembrare strano, ma alcuni modelli di display touch screen sono abbastanza datati e compatibili con alcune delle connettività oggi abbandonate. Quasi tutti i monitor touch visti in alto dispongono infatti di ingressi VGA, ormai sostituiti da quelli HDMI, ovviamente anch’essi presenti. Queste sono però le uniche connettività in genere incluse in questa tipologia di prodotti.

Solo alcuni possono infatti contare anche su quelle audio Jack da 3,5 millimetri e ulteriori porte di tipo USB, utili principalmente per connettere mouse e tastiera.

Audio

Per quanto riguarda l’audio, la maggior parte dei monitor PC touch screen non dispone di casse integrate. Ciò rende quindi obbligatorio l’utilizzo di casse esterne oppure di cuffie, a seconda delle proprie preferenze.

Anche nel caso in cui le casse dovessero essere presenti, non saranno comunque di qualità molto elevata. Proprio per questo motivo consigliamo comunque l’utilizzo di device esterni.

Funzionalità ed estetica

Uno schermo può includere o meno alcune interessanti funzionalità che possono incidere molto sulla scelta finale del prodotto da acquistare. Ogni monitor touch visto nella lista in alto presenta infatti delle caratteristiche esclusive.

Abbiamo infatti visto uno schermo touch per PC dedicato principalmente alle attività commerciali, con un rapporto di forma in 4:3, stand integrato e persino un pennino stilo incluso all’interno della confezione, dedicato a chi non è alla ricerca di uno schermo da scrivania.

Probabilmente il più dotato dal punto di vista delle funzionalità è per il monitor touch di Philips, che è anche il più avanzato in termini di prestazioni e qualità generale. Abbiamo già parlato della risoluzione Full HD e del tempo di risposta di 1 ms, ma degna di nota è sicuramente anche la modalità LowBlue Mode, ideale per garantire una maggiore qualità dell’immagine senza affaticare gli occhi. Ma non solo, perché si tratta anche dell’unico della lista in grado di resistere ad acqua e polvere.

Da non sottovalutare anche la presenza o assenza di stand e base di supporto. Non tutti i modelli visti in alto ne contano uno e vale quindi la pena approfondire il discorso. I monitori touch più interessanti sotto questo punto di vista sono forse l’Hannspree HT161HNB e quello di Simpletek, entrambi dotati di stand modificabili. l’Hannspree HT161HNB include uno stand regolabile in maniera molto flessibile e può persino essere chiuso del tutto per consentire allo schermo di potersi attaccare al muro.

Quello di Simpletek invece, include in confezione ben due diverse possibilità. Si tratta dell’unico dell’elenco a disporre di un attacco VESA, utilizzato dalla maggior parte delle TV. Questo è infatti compatibile sia con le basi di supporto fisse che con installazioni mobili. In particolare, il suddetto dispositivo presenta in confezione sia lo stand fisso che la staffa per montaggio a parete, sicuramente molto comoda per qualcuno.

Tra le funzionalità potremmo anche sottolineare il lato estetico di ogni device. Indubbiamente il più elegante della nostra guida è quello da 24 pollici di Hannspree, con linee sottili e abbastanza minimal da potersi adattare alla perfezione a qualsiasi postazione PC.

Prezzo

Infine, come non parlare anche della questione prezzo, in realtà già abbastanza discussa in alcune sezioni della nostra guida. Come abbiamo potuto notare, il prezzo dei monitor touch è decisamente più elevato rispetto ai display standard, anche a parità di risoluzione e altre caratteristiche tecniche.

Le capacità touch sono infatti ad oggi poco utilizzate in questo particolare mercato e, per questo motivo, i pochi device che possono supportarle tendono a farlo a prezzi più alti della media. Il modello più economico della lista è infatti da ben 250 euro, mentre quello più elevato tocca quasi i 400 euro, ricordiamo, per una risoluzione solo Full HD a 1080 pixel. Nel caso in cui si necessiti di pannelli qualitativamente più elevati, sarà opportuno rinunciare al touch screen e optare per prodotti di altro genere.

Conclusioni

Siamo quindi giunti alla conclusione della nostra guida, in cui abbiamo riportato alcuni dei migliori monitor touch screen presenti sul mercato e disponibili online.

Abbiamo avuto modo di analizzare dei dispositivi indubbiamente interessanti, indicati in particolar modo per un pubblico specifico, ossia chi desidera migliorare la propria produttività e sfruttare dei programmi da ufficio in modalità multitouch. Ad oggi sono infatti tanti i programmi professionali che supportano la modalità touch, come Word, Excel e Power Point, e che potrebbero effettivamente aumentare le proprie performance di lavoro.

Per scegliere il migliore schermo touch per le proprie necessità consigliamo di tenere in considerazione tutti gli aspetti approfonditi, in modo da decidere in maniera consapevole e attenta e fare un acquisto perfetto per l’uso che se ne farà.

