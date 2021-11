Kindle sta al mondo degli ebook reader come l'iPod lo è stato a quello degli MP3. Dispositivi iconici che a lungo sono stati identificati nominalmente con le rispettive categorie prodotto. Oggi l'Amazon Kindle rimane ancora il modello di lettore di ebook più venduto sul mercato grazie al suo ecosistema librario, le tecnologie integrate e le cicliche campagne promozionali su Amazon. Poi a onor del vero bisogna riconoscere che i Kindle sono longevi e che l'evoluzione è più lenta rispetto ad altri segmenti. Comunque non mancano le alternative e ad esempio si può scegliere fra Kobo Nia, Sage, Clara HD, Libra 2 ed Elipsa, oppure prime versioni a colori come i PockeBook Color e InkPad Color.

Attualmente la famiglia di prodotti Kindle include: il Kindle di decima generazione (2019), il Kindle Paperwhite di decima generazione (2018), il Kindle Paperwhite di undicesima generazione (2021), il il Kindle Paperwhite Signature Edition (2021) e il Kindle Oasis di decima generazione (2019).

La tecnologia dei Kindle

La maggior parte degli ebook reader presenti sul mercato monta un pannello con inchiostro elettronico a 16 gradazioni di grigio. Lo sviluppo e la produzione si devono alla società taiwanese Eink che nel 2019 ne ha acquisto brevetti e tecnologie da una società spinoff del MIT di Boston. La peculiarità dei pannelli a inchiostro elettronico è di essere molto riposanti e quindi ideali per la lettura. Gli unici difetti sono legati all'aggiornamento (refresh) dell'immagine, quindi non vanno bene per filmati o la navigazione online. E al fatto di aver bisogno di un sistema di illuminazione per la fruizione al buio, che da diversi anni a questa parte viene integrato nella cornice. In sintesi con un tablet si può fare un po' di tutto; con gli ebook reader solo la lettura di libri o documenti, e in alcuni casi la riproduzione di audiolibri.

Kindle 10

La decima generazione dei Kindle è sbarcata sul mercato nel 2019. Lo schermo e-ink è un ottimo 6 pollici touch con risoluzione di 600 x 800 pixel (167 PPI) coadiuvato da un sistema di illuminazione frontale basato su 4 LED. Ciò vuol dire che l'esperienza di lettura è sempre molto buona e anche in condizioni di bassa luminosità si può tranquillamente aggirare il problema selezionato tramite l'interfaccia uno dei 20 livelli di intensità a disposizione. Le dimensioni sono di 160 x 113, 8,7 mm, mentre il peso è di 179 grammi. Ciò rende il dispositivo molto portatile: può stare in una borsetta, uno zaino o anche nella tasca posteriore di un pantalone. La dotazione comprende ovviamente il supporto Wi-Fi e una porta USB 2.0. L'autonomia è di massimo 4 settimane. Lo spazio di archiviazione è di 8 GB. In sintesi il Kindle costa poco e regala una buona esperienza complessiva.

Kindle Paperwhite 4

Il Kindle Paperwhite 4 appartiene alla decima generazione della linea Amazon ed è arrivato sul mercato nel 2018. Rispetto al Kindle base ha il pannello da 6 pollici touch a filo con la scocca e una risoluzione quasi doppia. In pratica si parla di 1072 × 1448 pixel (300 PPI). La differenza si nota, inutile girarci intorno. Anche il sistema di illuminazione frontale è stato leggermente aggiornato e si affida a 5 LED: ne giova l'uniformità. Le dimensioni e il peso sono però leggermente cresciuti: 167 x 116 x 8,18 mm per 191 grammi. La trasportabilità comunque è invariata. Altra caratteristica chiave è la resistenza alla pioggia e liquidi con una certificazione IPX8. Completano la dotazione il supporto Wi-Fi, quello 3G per scaricare gratuitamente tutti gli ebook acquistati su Amazon e la porta USB 2.0. Lo spazio di archiviazione è di 32 GB mentre l'autonomia è di massimo 6 settimane. Il Kindle Paperwhite 4 è il modello dal miglior rapporto qualità-prezzo per le funzionalità offerte e la qualità di lettura.

Nuovo Kindle Paperwhite

Il nuovo Kindle Paperwhite è stato presentato a ottobre 2021 e in questo momento rappresenta uno dei modelli più all'avanguardia soprattutto perché monta un pannello da ben 6,8 pollici con risoluzione a 300 PPI. In pratica sebbene più grande mantiene inalterata la qualità complessiva. Inoltre il sistema di illuminazione compie un altro passo in avanti poiché non solo vi sono 17 LED ma si può selezionare anche la tonalità della luce (da fredda a più calda). Il risultato è una schermata che assomiglia sempre i più a quella cartacea. Le dimensioni sono un po' più ampie ma la portabilità è ancora accettabile: 174 x 125 x 8,1 mm per 205 grammi. Nulla cambia sulla resistenza ai liquidi (IPX8), sul supporto Wi-Fi e sullo spazio di archiviazione (8 GB). Apprezzabile invece la presenza della porta USB-C. L'autonomia è di circa 10 settimane. Il nuovo Kindle Paperwhite compie davvero un salto in avanti ed eredita le tonalità luminose del Kindle Oasis; un lettore forte dovrebbe farci seriamente un pensiero.

Kindle Paperwhite Signature Edition

Amazon ha attuato una piccola furbata in Italia con il Signature Edition. In pratica il nuovo Kindle Paperwhite è disponibile solo in versione da 8 GB, ma se si desidera più grande ecco comparire il Signature da 32 GB. Ovviamente non si limita ad avere solo una maggior capienza ma offre anche altre due comode funzionalità. La prima è un sistema integrato per la rilevazione automatica della luminosità ambientale, che quindi agisce sull'intensità dei LED. Il secondo è la compatibilità con la ricarica wireless basata sul diffuso standard Qi – c'è anche una basetta Amazon volendo. Entrambe sono delle piccole comodità in più, forse non essenziali, ma che nel tempo si fanno apprezzare.

Kindle Oasis

La terza generazione del Kindle Oasis, rilasciata sul mercato nel 2019, è il top di gamma della linea Amazon. Si affida a un pannello da 7 pollici touch da 300 PPI, quindi appare grande e spazioso e con buona qualità di lettura. Il vantaggio di questo modello è che 159 x 141 x 3,4-8,4 mm e pesa 188 grammi, ma ha una presa asimmetrica. Un lato è più spesso dell'altro e soprattutto è in solido alluminio. Come se non bastasse alla classica interazione touch si affiancano anche due tasti fisici. Comodissimo. Sul fronte illuminazione poi si arriva a ben 25 LED con regolazione automatica della luminosità e manuale della tonalità. Infine una chicca per il mondo Kindle: il sistema di orientamento automatico della schermata – negli altri modelli bisogna intervenire sulle opzioni. Completano la dotazione i supporti Wi-Fi, spazio di archiviazione da 8 GB o 32 GB, supporto 3G a scelta. L'autonomia dichiarata è di circa 6 settimane. Il Kindle Oasis è davvero un top di gamma, forse un po' costoso, ma con tante qualità. Forse però la distanza con il Paperwhite si è un po' assottigliata.