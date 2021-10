Kindle: il modello base lo fai tuo al prezzo più BASSO di sempre

Caro lettore, i libri sono meravigliosi ma con i tempi che corrono sai bene che devi trovare un'alternativa. Smettere di leggere? Assolutamente no. Passare al digitale? Con un Kindle in mano è possibile. So che hai molta paura e che questo cambio ti spaventa, ma credimi, io al cartaceo non ci tornerei mai.

Su Amazon è in promozione il modello base a soli 64,99€, se fossi in te ne approfitterei perché è un prezzo veramente ottimo e in più ricevi anche 3 mesi di Kindle Unlimited quindi di letture ne puoi fare a valanghe. Le spedizioni sono ovviamente gratuite e rapide per tutti i clienti.

Kindle: i segreti dell'eBook Reader più amato al mondo

Acquistare un eReader come Kindle è un bel passo ma se da tempo sei interessato nel provare questa nuova modalità di lettura, puoi starne sicuro che non te ne pentirai. Il modello base è ottimo se per te la lettura è un passatempo a cui dedichi qualche ora alla settimana e soprattutto non sei interessato alle graphic novel. Compatto, leggero e facilissimo da utilizzare ha tutto ciò di cui potresti aver bisogno.

A primo acchito ti sembrerà strano leggere in digitale, ma una volta sfogliato il primo libro lo inizierai ad amare alla pazza gioia. Ho un unico avvertimento per te: le pagine voleranno via, quindi i tuoi libri finiranno prima!

Ha 4 LED incorporati quindi ti consente non solo di avere una visione ottima in qualunque contesto, ma di poter leggere altresì di notte senza dar fastidio a chi è in camera con te. Ha diversi livelli di personalizzazione come la grandezza del carattere, il font e così via per renderti a tuo agio in tutto e per tutto. Una caratteristica sensazionale è la batteria che dura letteralmente delle settimane e ti permette di avere sempre con te un libro ovunque tu vada.

È una vera e propria esperienza, ma una volta che l'avrai provata sarà difficile abbandonarla.

Acquista subito il tuo Kindle su Amazon a soli 64,99€. Non fartelo scappare dal momento che si tratta di un'offerta a tempo.