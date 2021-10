Kindle Paperwhite di nuova generazione: disponibile da oggi su Amazon

A partire da oggi, mercoledì 27 ottobre, il nuovo Kindle Paperwhite può essere acquistato su Amazon al prezzo di 139,99 euro. Display antiriflesso da 6,8 pollici, autonomia di utilizzo fino a 10 settimane, possibilità di regolare la tonalità della luce, 8 GB di memoria interna e porta USB-C per la ricarica. Queste sono alcune tra le principali caratteristiche dell'eBook reader.

Acquista oggi il tuo nuovo Kindle Paperwhite

Kindle rivoluziona l’esperienza di lettura per i suoi utenti, rendendola ancora più gradevole ed immediata grazie ad un'interfaccia completamente ridisegnata e per effetto di un hardware capace di restituire prestazioni più elevate rispetto alla passata generazione.

Il design compatto ed i materiali costruttivi predispongono un device resistente all’acqua, utilizzabile sempre e dovunque. Il nuovo Kindle Paperwhite include poi tutte le funzioni che hanno questo prodotto uno tra i migliori dispositivi per la lettura degli ebook: Whispersync, Copertine dei libri, Word Wise ed Accessibilità.

Massima attenzione anche alla sostenibilità ambientale, essendo l'unità idonea al Climate Pledge di Amazon: la sua realizzazione prevede il 60% di plastica riciclata post-consumo ed il 70% di magnesio pressofuso ugualmente riciclato.

Kindle Paperwhite è acquistabile al seguente link. Nel caso in cui volessi proteggere al meglio il lettore digitale potresti prendere in considerazione l'acquisto di una cover in sughero, resistente e sostenibile, disponibile al seguente link.