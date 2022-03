I PC portatili di nuova generazione sono sempre più dei prodotti pensati per l'uso estremo e intensivo. Sono in molti infatti a comprane uno per adoperarlo sulla propria scrivania, magari in combinata con un set di periferiche e con un monitor mediante un semplice cavo. Per fare ordine al desk setup tuttavia, può essere necessario adoperare uno dei famigerati “laptop stand“, ovvero dei supporti realizzati nelle forme e dimensioni più disparate, per allocare al meglio il device. Noi ne abbiamo selezionati ben cinque, differenti per fascia di prezzo e materiali con cui sono costruiti. Buona lettura.

APMIEK

Il supporto in questione è uno dei più economici presenti sul mercato. Presenta un design unibody realizzato in alluminio ed è progettato per i laptop di ultima generazione. Ergonomico, vanta dei pedini morbidi in silicone antiscivolo ed evita danni al computer. Offre poi sette livelli di regolazione e inclinazione regolabili. Può reggere diversi Kg e la staffa aperta adotta una livrea a forma di “X”. Le sue misure sono di 26×4,5×1,5 centimetri e pesa 2,40Kg.

Acquista su Amazon.

Eono

Realizzato in lega di alluminio, con bordi arrotondati, leggero, portatile, compatibile con i PC di ultima generazione, il supporto Eono ha un baricentro basso e ha un design che si sposa con quello dei MacBook di Apple. L'alluminio infatti è spazzolato e ha i bordi lisci, con gommini posti al di sotto per prevenire la caduta sui piani inclinati. Perfettamente compatibile anche con i portatili di grandi dimensioni fino a 17″.

Acquista su Amazon.

Kallrra

Qui ci troviamo di fronte ad un supporto molto particolare che, al contrario degli altri dove il PC si posiziona orizzontalmente in modalità “aperta” o “chiusa, qui il portatile può essere riposto solo in verticale. Basta solo che il prodotto di riferimento che si vuole inserire all'interno non sia troppo spesso; addirittura, va bene perfino per i tablet e gli iPad di Apple. La parte inferiore del supporto è morbida e antiscivolo ed evita i graffi accidentali sulla scocca del device.

Acquista su Amazon.

GoZheec

Il supporto per PC portatili di GoZheec si distingue dai competitor per una serie di elementi che lo rendono unico nel suo genere. Oltre a disporre del classico ripiano per il laptop, consente di inserire una tastiera al di sotto dello stesso, ma non solo. Essendo cavo nel mezzo, migliora il flusso dell'aria e mantiene sempre fresco il proprio computer e ha anche due manopole volte al raffreddamento dello stesso. Dulcis in fundo, troviamo un supporto per ben due smartphone al lato del PC. Semplicemente geniale, costa pochissimo e garantisce solidità fino a 10Kg. Si può ripiegare per essere portato nello zaino o in valigia.

Acquista su Amazon.

Razer Chroma

Arriviamo ora all'ultimo prodotto: il supporto di Razer Chroma. Il prezzo è drasticamente più elevato di quello dei gadget visti nell'elenco, ma è giustificato dalla grande tecnologia di cui è dotato. Non solo serve per il proprio computer, ma gode di un angolo di inclinazione incredibilmente vasto: 18 gradi. È dotato di un hub USB 3.0 integrato che consente di avere altre tre porte USB al proprio computer. Prodotto in alluminio nero, presenta una striscia LED personalizzabile a proprio piacimento. Può adattarsi ai computer fino a 15 pollici. Un gioiello unico, soprattutto per chi possiede un laptop da gaming: non può mancare sulla scrivania di un “gamers-addicted“.

Acquista su Amazon.