Uno spioncino digitale rappresenta l’evoluzione dello spioncino classico che tutti abbiamo sulle nostre porte di casa, ed è composto da due elementi: il primo è una microcamera che si mette fuori dalla porta, e spesso comprende anche sensori di movimento, un pulsante campanello, LED e altro; il secondo elemento si posiziona invece sula lato interno della porta e comprende un display per vedere chi sta dall’altra parte ed eventuali bottoni per interagire. Alcuni spioncini digitali sono poi dotati di connettività WiFi per collegarsi alla smart home e permetterci di rispondere anche quando non siamo in casa, ricevendo una videochiamata sullo smartphone. Abbiamo scelto alcuni fra i migliori spioncini digitali presenti oggi in commercio.

EZVIZ DP2C

EZVIZ, azienda leader nel settore della videosorveglianza, propone lo spioncino digitale DP2C, con schermo da 4,3” che consente di vedere chi si trova dall’altro lato della porta, sensore di movimento per attivare il display in caso di presenze indesiderate, visione grandangolare e audio a due vie. La batteria da 4600mAh garantisce una elevata autonomia, mentre la visione notturna con LED a infrarossi permette di rilevare presenze e visualizzarle a schermo anche al buio. EZVIZ DP2C è anche compatibile con Alexa, e ci permette di ricevere una chiamata anche quando non siamo in casa sullo smartphone.

Brinno SHC500

Lo spioncino digitale SHC500 di Brinno è caratterizzato da dimensioni compatte ed una presenza più discreta dal lato esterno della porta, pur senza perdere il sensore di movimento che attiva la chiamata in caso di permanenza fuori della nostra porta. Anche la parte interna ha dimensioni ridotte, e presenta un display da 2,7”. Abbiamo poi la connettività WiFi per rispondere da smartphone Android o iPhone in qualsiasi momento.

Yale 5800

Anche Yale è un marchio che non ha bisogno di presentazioni, e fra i modelli di spioncino digitale abbiamo scelto Auto Imaging 5800. Si tratta di un Digital Door Viewer con visione a 110° e sensore di movimento, visione notturna con LED a infrarossi e campanello integrato. Possiamo fare una videochiamata con chi sta dall’altra parte della porta grazie al display da 4,3”, salvare foto o video. Per il funzionamento sono necessarie 4 batterie stilo AAA.

Spioncino digitale VBESTLIFE

Il modello di spioincino digitale proposto da VBESTLIFE ha un ampio display da 4,3” in grado di ingrandire parti delle immagini fino a 3X ed una fotocamera grandangolare HD per riprendere la scena, anche con visione notturna. Le immagini sono raccolte in automatico quando qualcuno bussa alla porta, così da non perdere eventuali prove in caso di furto o tentato furto, mentre la batteria al litio integrata garantisce un’ottima autonomia.

Spioncino digitale VI.TEL. E0378

Anche VI.TEL propone uno spioncino adatto a tutti i tipi di porta. E0378 ha un display da 4” touchscreen, visuale a 110° e funzionamento con 4 batterie AAA. Non è presente una modalità di visione notturna ad infrarossi, né la possibilità di rispondere da smartphone, ma si tratta comunque di un buon modello base per chi non ha troppe esigenze e vuole spendere meno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.