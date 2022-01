Tra il prossimo switch off del digitale terrestre ed un generale upgrade del salotto, in molti stanno pensando di acquistare un nuovo TV, e un OLED è sicuramente un'opzione interessante soprattutto per chi ama guardare film e serie. Il vantaggio dei TV OLED è quello di offrire neri profondi e contrasti elevati, ma anche colori più realistici e vividi. Abbiamo selezionato cinque modelli di TV OLED, scegliendo il formato da 65 pollici sebbene tutti siano comunque disponibili anche in tagli inferiori e superiori, a seconda della disponibilità di spazio in salone.

Hisense A98G: miglior rapporto qualità prezzo

L’attuale top di gamma di Hisense combina tutto quello che si può desiderare in un televisore moderno: l’OLED A98G ha infatti un’ottima resa video, una soundbar comprensiva di subwoofer e tweeter per il Dolby Atmos, la nuova versione del sistema operativo VIDAA 5.0 con tutte le principali applicazioni preinstallate e il supporto all’HbbTV per accedere ai contenuti digitali sul digitale terrestre. Presente anche l’assistente Alexa integrato, per il controllo della Smart Home, la ricerca dei contenuti e molto altro.

Sony A83J: il top OLED con Google TV

Quando si parla di OLED non possiamo non parlare di Sony, e anche il Bravia A83J è indubbiamente fra i migliori smart tv attualmente sul mercato. Il pannello è calibrato alla perfezione per colori e immagini sempre impeccabili, e le tecnologie XR Picture e XR Sound sfruttano al massimo il nuovo processore per creare un’armonia completa con il sonoro. Sony è poi l’unico OLED ad aver adottato la nuova interfaccia Google TV, per una ricerca facile e ottimizzata dei contenuti digitali, l’integrazione dell’Assistente Google, e l’accesso alle migliaia di applicazioni sul Play Store.

Philips 855: con Ambilight per un’esperienza più immersiva

Chi cerca un’esperienza di intrattenimento superiore non può farsi scappare il TV OLED Philips 855, che combina le immagini vivide e nitide del pannello ad una retroilluminazione sincronizzata su 3 lati. Il sistema Ambilight esclusivo di Philips, infatti, aumenta la percezione dello schermo e ci fa immergere completamente nell’immagine. L’audio con supporto a Dolby Atmos e DTS completa l’esperienza con un sonoro in grado di riempire la stanza. Il sistema operativo è Android TV, e troviamo sia Alexa che l’Assistente Google.

LG C1: il TV dei filmmaker

Quando si parla di pannelli OLED sappiamo che LG la fa da padrona, in quanto l’azienda produce direttamente i pannelli che usa nei suoi televisori. Il nuovo processore α9 di LG C1 garantisce prestazioni sempre al massimo, e l’inclusione di tutte le migliori tecnologie – da Dolby Atmos a Dolby Vision IQ – assicura immagini e audio superiori, ed una speciale Filmmaker Mode rende la visione dei film particolarmente coinvolgente. Il sistema operativo WebOS, giunto alla versione 6.0, ha tutte le app necessarie e si integra alla casa smart grazie ad AI ThinQ.

METZ MOC9000: made in Germania

Anche METZ, storico marchio tedesco, ha recentemente lanciato la sua nuova linea di Smart TV OLED che comprende il MOC9000, un televisore con sistema operativo Android TV e quindi con accesso a tutte le app del Play Store oltre che con l’integrazione con Assistente Google, ma anche con supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos per una visione superiore di film e contenuti digitali. Il refresh a 120Hz del pannello migliora ulteriormente la qualità video.

