Abbiamo visto quali sono i migliori portacellulari magnetici da auto, adesso parliamo di quelli invece più classici, con un morsetto per agganciare lo smartphone ma sempre con la possibilità di orientarlo nella posizione migliore per una visualizzazione perfetta e che non disturbi durante la guida. Abbiamo scelto cinque modelli diversi fra loro, con modi differenti per il fissaggio all’auto.

DMJWAN supporto con clip a molla

Iniziamo con un prodotto interessante e diverso dai soliti portacellulare da auto: questo supporto con clip a molla DMJWAN può essere agganciato sul cruscotto dell’auto, ma anche sul parasole, sullo specchietto retrovisore o su qualsiasi altro punto in cui possiamo fissare una clip. Il portacellulare può essere orientato a 360° per permetterci una visione orizzontale o verticale, ma anche di 90° in senso perticale per adattarsi a qualsiasi punto dell’auto.

UGREEN per slot CD

Nelle macchine che ancora montano uno slot per i CD possiamo installare facilmente questo support UGREEN, che va a fissarsi proprio all’interno della fessura per i compact disk lasciando fuori un supporto universale per smartphone. Il concetto alla base sfrutta la gravità: il peso del telefono spinge il supporto verso il basso, quindi la parte all’interno dello slot CD riceve una spinta verso l’alto che gli impedisce di uscire.

NeotrixQI per portabicchiere

Un’idea diversa è quella di NeotrixQI, che ha pensato di inserire un corpo cilindrico all’interno del vano portabicchieri da cui esce un supporto orientabile con morsetto per il cellulare. In questo modo lo smartphone rimane ben saldo nella posizione scelta, e allo stesso tempo può essere orientato per permetterne la visione al guidatore, ma anche spostato per una visione ottimale da parte dei passeggeri.

Cocoda per cruscotto o parabrezza

Cocoda propone invece una soluzione classica, con ventosa per il parabrezza o per il cruscotto. Il braccio è regolabile in lunghezza, e il portacellulare può ruotare di 360° così da ottenere la visione migliore dello smartphone. La ventosa è in gel e garantisce una presa ultraforte, e dopo alcuni utilizzi basta lavarla con acqua tiepida per farla tornare come nuova.

Eono per griglia d’aria

Anche da Eono, brand proprietario di Amazon, abbiamo una soluzione classica con clip per le griglie di ventilazione dell’aria ed un morsetto estensibile che si adatta a qualsiasi smartphone, con possibilità di ruotare per orientare il telefono in posizione orizzontale o verticale. La clip è dotata di cuscinetti in gomma antiscivolo che allo stesso tempo proteggono lo smartphone da eventuali graffi.

