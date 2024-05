Da 87€ a 44€: le cuffie wireless Logitech crollano a un PREZZO CLAMOROSO!

Queste cuffie hanno tutto ciò che potresti desiderare, e costano davvero poco grazie al ribasso da parte di Amazon. Parliamo delle Logitech G G435 LIGHTSPEED, dotate di connessione wireless, padiglioni traspiranti e tanto altro. Inizialmente proposte a 87,99€, oggi le potrai portare a casa per soli 44,99€!

Tutte le caratteristiche delle cuffie Logitech

La libertà di movimento è assicurata grazie alla doppia connettività wireless: puoi scegliere tra la tecnologia LIGHTSPEED per un audio impeccabile sul PC o la connettività Bluetooth per una totale libertà con i dispositivi mobili. Inoltre, con un peso di soli 165 grammi, queste cuffie ti permetteranno di indossarle tutto in giorno, ascoltando musica, podcast e non solo, in giro per caso.

E la comunicazione con i tuoi amici è perfetta grazie ai doppi microfoni beamforming, che eliminano il rumore di fondo e assicurano una voce sempre chiara e nitida durante le chat di gioco o le chiamate.

Per un’esperienza audio coinvolgente, montano dei driver da 40 mm che garantiscono un suono pulitissimo e bilanciatissimo. Inoltre, la compatibilità con Dolby Atmos e Windows Sonic ti permette vivere completamente l’azione con un suono tridimensionale.

E non dovrai preoccuparti di rimanere senza batteria, poiché le G435 offrono fino a 18 ore di autonomia, consentendoti di giocare, chattare e ascoltare musica per tutto il giorno.

Il comfort è il top anche grazie ai cuscinetti auricolari in memory foam, che si adattano perfettamente alla forma delle tue orecchie. Inoltre, la fascia regolabile rende le cuffie adatte anche ai gamer più giovani o a chi ha una testa più piccola.

Prendi al volo le fantastiche cuffie Logitech G G435 LIGHTSPEED a soli 44,99€!