Proteggere lo smartphone è indispensabile per evitare virus e malware.

A differenza di quanto accadeva in passato, quando i virus erano associati prevalentemente all’uso del PC, gli hacker puntano ormai verso il mondo mobile. E purtroppo lo smartphone non è esente da virus, a differenza di quanto si possa credere.

Se è vero che le app scaricate da Google Play Store e App Store possono considerarsi sicure 99 volte su 100, ciò non significa che non ci si possa imbattere in una minaccia seria quando si visita un sito infetto o si scarica un file APK, per esempio.

Da qui nasce l’esigenza di proteggere lo smartphone nel modo migliore possibile. In caso di attacco da parte di virus, malware e ransomware un antivirus gratis non si rivela sempre all’altezza della situazione, con tutto ciò che ne consegue; per questo motivo è preferibile affidarsi a un prodotto a pagamento aggiornato e sicuro.

Nel nostro approfondimento presenteremo alcuni dei migliori antivirus per Android e iOS.

Perché acquistare un antivirus Android o iOS a pagamento

Acquistare un antivirus Android o iOS a pagamento consente di avere una protezione di gran lunga superiore rispetto a quella offerta da un antivirus per Android o per iPhone gratis. E quando si parla di protezione online, l’errore più grave che una persona può fare è sottovalutare i rischi, scegliendo il risparmio alla sicurezza.

Un’obiezione comune tira in ballo il prezzo dell’antivirus per Android o iOS, ritenuto eccessivo o quantomeno non conveniente. In realtà le cose non stanno così già da diversi anni. Ciò si deve all’arrivo in questo settore di società serie, in grado di offrire prodotti sicuri e funzionanti a prezzi molto più convenienti rispetto al listino ufficiale.

Una di queste è Mr Key Shop, azienda leader nel mercato digitale per la rivendita di software. Il suo segreto? Garantire licenze originali scontate fino all’80%, prezzi che si giustificano per il fatto che si tratta di licenze inutilizzate e rivendute dalle grandi aziende che hanno acquistato più licenze di quante in realtà ne avessero bisogno. Dalla sua può contare anche su opzioni di pagamento sicure (su tutte PayPal e Amazon Pay), un’assistenza gratuita e in italiano da parte di tecnici specializzati e la garanzia “soddisfatti o rimborsati”.

Gli antivirus non sono gli unici prodotti disponibili sullo store: è possibile acquistare Windows 10 oppure l’ultima versione del sistema operativo, Windows 11.

Anche le utilissime suite Office sono disponibili sul sito di Mr Key Shop (in diverse versioni e anche per Mac): è infatti possibile ottenere Office 2021 a prezzi vantaggiosi, per sfruttare tutti gli strumenti del pacchetto.

Inoltre, è possibile trovare le migliori VPN in circolazione a prezzi ridotti. A tal proposito, raccomandiamo l’uso di una VPN per navigare in totale anonimato e proteggere quindi anche i propri dati sensibili quando si è connessi a internet. Si tratta infatti di un ulteriore livello di protezione che evita ogni rischio anche quando ci si collega a delle reti wifi pubbliche.

Qual è il miglior antivirus Android

Sullo store di Mr Key Shop è possibile trovare diverse soluzioni in base alle proprie esigenze e preferenze in fatto di protezione. Vediamo quali sono i migliori antivirus per Android presenti oggi sul mercato, presentando i prodotti di punta di McAfee, ESET e Bitdefender.

McAfee

McAfee è una delle principali istituzioni nel settore della sicurezza informatica, con alle spalle un’esperienza di oltre 35 anni. Total Protection e Internet Security sono i due antivirus per Android di punta dell’azienda con sede a Santa Clara, in California. Con Total Protection ci si assicura una protezione totale su qualunque dispositivo (esiste anche la versione per iOS), oltre a un’attenta ottimizzazione delle prestazioni del computer e una VPN. Il prodotto Internet Security fornisce invece una sicurezza completa durante la navigazione in Internet contro malware, virus e altre minacce informatiche. Inoltre elimina in automatico spam ed eventuali programmi dannosi.

ESET

La compagnia slovacca ESET, fondata a Bratislava nei primi anni Novanta, è oggi una delle aziende di riferimento nel settore della sicurezza informatica. In particolare è conosciuta per l’antivirus NOD32, sviluppato appositamente per incrementare la protezione dei computer e della clientela business. Un altro prodotto di successo è l’antivirus ESET Mobile Security, un antivirus potente per Android in una versione dedicata in maniera esclusiva a smartphone e tablet con il robottino verde. Tra le principali funzionalità si annoverano il blocco delle app, lo strumento antifurto, il monitoraggio della smart home, la protezione dal phishing e l’aggiornamento automatico del database dei virus.

Bitdefender

Bitdefender non ha certo bisogno di presentazioni. Leader globale nella sicurezza informatica, in più di un’occasione i suoi prodotti sono stati candidati per vincere il titolo platonico di miglior antivirus per Android. Oggi la soluzione di maggiore successo in ambito mobile è rappresentata dalla versione esclusiva Bitdefender Mobile Security per Android. Come principali punti di forza si annoverano una VPN con 200 MB di traffico giornaliero, una protezione totale da malware e virus e la possibilità di individuare, bloccare o formattare il cellulare in caso di furto. E come ciliegina finale sulla torta, l’antivirus per telefono di Bitdefender assicura un consumo ridotto della batteria, tanto che l’impatto sull’autonomia è minimo.

Qual è il miglior antivirus per iPhone?

Sebbene molti possessori di iPhone reputino i loro dispositivi inviolabili ed esenti da qualsiasi minaccia, è bene sapere che anche questi non possono ritenersi sicuri al 100%. Non è un segreto che il numero di virus creati per danneggiare gli iPhone è infinitamente più basso rispetto a quelli destinati agli smartphone Android, ma è altrettanto vero che, in questi casi, la prudenza non è mai troppa.

Ecco una lista dei migliori antivirus per iPhone (Apple) attualmente disponibili sul mercato.

Kaspersky

Anche per Kaspersky vale lo stesso discorso fatto in precedenza per Bitdefender: l’azienda russa fondata nel 1997 da Evgenij Kasperskij è tra le più importanti società operanti nella sicurezza informatica a livello mondiale. In casa Kaspersky, l’antivirus Apple di riferimento è Kaspersky Total Security (disponibile anche una versione per Android). Nell’ultimo aggiornamento gli sviluppatori hanno introdotto la prima scansione antivirus per iPhone in tempo reale ibrida, grazie alla quale si ha un eccezionale livello di protezione contro virus, trojan, malware e attacchi di phishing.

Avast

Nell’elenco degli antivirus per iPhone figurano anche due prodotti del marchio Avast, celebre brand nato a Praga alla fine degli anni Ottanta. Le soluzioni in questione – per entrambe ci sono anche le rispettive versioni Android – sono Avast Premium Security e Avast SecureLine VPN. Il primo prodotto garantisce un livello di sicurezza assoluto nelle operazioni di home banking e durante lo shopping online, oltre a bloccare sul nascere eventuali minacce presenti in rete come malware, virus e ransomware. SecureLine VPN è invece il software dedicato alle persone che desiderano proteggere la loro privacy mentre navigano in Internet, magari usando una connessione Wi-Fi pubblica.

Norton

Il celebre marchio dell’azienda statunitense NortonLifeLock è l’unico a proporre una soluzione universale per tutti i dispositivi, indipendentemente dal sistema operativo in uso: Norton 360. A sua volta, l’antivirus viene venduto in tre differenti versioni: Standard, Premium, Deluxe. Fin dal piano più economico sono incluse funzionalità sopra la media come un password manager, un servizio VPN e 10 GB di spazio di backup sul cloud. In aggiunta a tutto questo, l’antivirus per iPhone Norton 360 – disponibile anche una versione per Android – protegge gli iPhone da spyware, virus, malware e ransomware.

Perché installare un’app antivirus

Il download di un’app antivirus per Android è fortemente consigliato per estendere la sicurezza del dispositivo contro qualsiasi minaccia informatica, tra cui adware, malware, SMS trojan, trojan, spyware e ransomware. Poter disporre di un antivirus potente per Android è molto utile se si ha l’abitudine di scaricare file APK, che consentono di installare app per Android non disponibili nel Google Play Store.

Un altro beneficio collegato all’uso di un’app di antivirus Android o iOS è l’inclusione del servizio VPN, tra le soluzioni più efficaci per chi cerca una maggiore privacy quando è connesso da smartphone. Se viaggiate molto o utilizzate spesso Wi-Fi pubbliche installare una VPN è indispensabile per proteggersi.

Qual è l’antivirus più leggero per Android e Apple?

L’app di antivirus per Android più leggera è Bitdefender Antivirus Free (18 MB), che figura anche nell’elenco dei migliori antivirus gratis per Android. Per quanto riguarda gli antivirus per Apple, invece, il prodotto meno pesante è l’antivirus gratuito Avast Sicurezza e Protezione (49 MB). Queste sono versioni limitate dell’antivirus, che potete provare prima di passare ad una versione in abbonamento completa e sempre aggiornata da acquistare in offerta.

Conclusioni

Se mai prima d’ora avevate preso in considerazione un antivirus Android o iOS a pagamento, l’invito è di affrettare i tempi per dotare il vostro smartphone di una protezione completa. Lo ripetiamo ancora: nessun dispositivo può essere considerato immune dalle minacce informatiche, nemmeno gli smartphone di ultima generazione.

Perché correre rischi quando è possibile acquistare la licenza dei migliori antivirus in circolazione a prezzi vantaggiosi? Come abbiamo visto, un rivenditore online come Mr Key Shop riesce a garantire sicurezza e risparmio, offrendo licenze scontate e perfettamente legali.

Per avere conferma della qualità del servizio offerto da Mr Key Shop è sufficiente visitare la pagina dedicata su Trustpilot: oltre il 90% del totale delle recensioni riporta il massimo voto (“eccezionale”).

Domande frequenti su come scegliere e scaricare antivirus Android e iOS al minor prezzo

Meglio un antivirus per smartphone gratis o a pagamento?

Per una protezione realmente completa, con aggiornamenti continui e altre funzionalità extra (incluso il servizio di VPN), un antivirus a pagamento è sempre preferibile rispetto a uno gratuito. Sebbene esistano antivirus per Android e iPhone gratis che si dimostrano validi in alcune occasioni, è consigliabile puntare al massimo della sicurezza e optare per uno a pagamento che sia davvero affidabile e completo.

A cosa serve un antivirus per smartphone?

Un antivirus per dispositivi mobili aiuta a mantenere protetto il sistema operativo dello smartphone da malware creati ad hoc da cybercriminali per carpire dati sensibili quali password e credenziali bancarie. Inoltre, aumenta il livello di privacy includendo una rete VPN sicura e facile da attivare.

Quali funzionalità sono importanti per un antivirus Android o iOS?

Un antivirus Android o iOS efficace contro le minacce informatiche deve includere alcune funzionalità imprescindibili, tra cui una scansione in tempo reale sempre attiva, aggiornamenti automatici per rispondere alle nuove minacce e un sistema di pulizia automatizzato per la rimozione dei virus dallo smartphone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.