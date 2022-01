Sono diversi mesi che si parla di switch-off e di nuovo digitale terrestre, e sebbene il DVB-T2 – la seconda generazione di digitale con supporto ai canali HD e ad una codifica più efficiente – sia già partito in tutta Italia, c’è ancora tempo per aggiornarsi prima che i vecchi TV smettano di ricevere correttamente i nostri canali preferiti. Chi non volesse acquistare una TV più moderna può affidarsi ad un decoder esterno, così da contenere la spesa e approfittare di qualche funzione extra. Vediamo quali sono i nostri consigli.

Telesystem UP T2 4K: il più completo

Un decoder veramente completo è quello proposto da Telesystem, che con il suo nuovo UP T2 4K combina decoder digitale DVB-T2 ad alta definizione con connessione HDMI, codifica H.265 e supporto fino a 4K con un box Android TV in grado di rendere smart anche il vecchio TV, grazie alla presenza del Google Play Store e la possibilità di scaricare tutte le app come Netflix, Prime Video, DAZN, Disney+ e molto altro. Presente anche l’Assistente Google per tutti i comandi vocali e per controllare la smart home.

Strong SRT8222: con doppio sintonizzatore

Strong SRT8222 ha la peculiarità di includere al suo interno un doppio sintonizzatore, così da permetterci di guardare un canale e allo stesso tempo di registrarne un altro, inserendo una chiavetta di memoria nella porta USB. Doppio supporto anche all’uscita video, con porta HDMI per i TV più moderni e SCART per quelli invece più vecchi. Presente poi anche il supporto al Dolby Audio, per una qualità sonora superiore se si usa una soundbar.

Trevi HE3362: con doppio telecomando

Un decoder completo è quello proposto da Trevi, azienda italiana con quasi 50 anni di storia nell’elettronica di consumo. Troviamo anche qui la doppia uscita con presa HDMI e SCART per essere compatibile anche con le televisioni più datate, ma anche una doppia opzione di telecomando: in confezione troviamo infatti quello standard e ricco di funzioni, ma anche un telecomando più semplice e con i tasti grandi dedicato agli utenti più senior.

Fenner GX2: con sintonizzazione automatica

Piccolo e compatto, il Fenner GX2 ha l’interessante funzione di sintonizzazione automatica: alla prima installazione, infatti, è sufficiente collegare il cavo HDMI o SCART alla televisione, l’antenna al decoder e il cavo di alimentazione alla presa elettrica per far partire in automatico la ricerca dei canali, che verranno ordinati secondo ordinamento nazionale LCN. Indubbiamente utile per chi non è pratico con questo tipo di operazioni.

Edision Nano T265+: il più discreto

Chi non volesse vedere il decoder vicino al TV può optare per una soluzione più discreta, come il modello Nano T265 di Edision che consiste in una chiavetta da inserire direttamente in una porta HDMI del televisore e a cui collegare l’antenna. Per l’alimentazione elettrica è sufficiente una porta USB del televisore, quindi nessun bisogno di una ulteriore presa sulla parete, mentre un sensore a infrarosso può essere facilmente applicato sul bordo della TV per ricevere i comandi del telecomando.

