Dopo aver acquistato un nuovo paio di AirPods è probabilmente il caso di aggiungere anche una cover, sia che si voglia semplicemente personalizzarne l’aspetto con i propri colori preferiti, che invece si pensi ad una protezione maggiore in caso di caduta e urti, soprattutto quando si usano all’aria aperta. Abbiamo scelto le migliori cover per AirPods 3 attualmente disponibili sul mercato, ma le stesse sono disponibili anche per le generazioni precedenti o per le AirPods Pro.

Catalyst Vibe: impermeabile e antiurto

Protezione totale con la cover Catalyst Vibe che, come da tradizione dell’azienda, ha superato tutte le più rigorose certificazioni, come la MIL STD 810G per cadute da 1,2 metri e la IP67 per immersioni fino a 1 metro di profondità in acqua. Nessuna paura quando le portate al mare o in piscina o se vi sfugge la custodia degli auricolari durante una escursione. La cover è compatibile con i caricabatteria wireless e mantiene visibile il LED indicatore della carica.

Acquistala su Amazon.

Spigen Rugged Armor: protegge da cadute

Anche Spigen propone una cover particolarmente resistente all’interno della sua popolare serie Rugged Armor, disponibile in tre colorazioni e dall’aspetto decisamente gradevole. Non sono presenti certificazioni, e la chiusura non ermetica non le rende waterproof, ma l’azienda garantisce comunque protezione da cadute oltre che da graffi.

Acquistala su Amazon.

Nillkin AirPods 3 Cover

Solida e pratica, la cover di Nillkin è in materiale rigido e presenta un pratico tasto che permette di aprire lo sportellino della custodia rapidamente e con una sola mano, ma allo stesso tempo protegge da possibili aperture accidentali e non volute, soprattutto quando si aggancia la cover sullo zaino durante un’escursione. Resistente a cadute ma non impermeabile e compatibile con caricatori wireless.

Acquistala su Amazon.

Spigen Urban Fit

Chi non ha bisogno di protezione da cadute ma preferisce un design gradevole e materiali più morbidi può scegliere la serie Urban Fit di Spigen, disponibile in blu, rosa o nero. La struttura in tessuto con inserti in gomma le rende gradevoli al tatto ed eleganti, ed anche il moschettone ha forma ellittica e colore in tinta.

Acquistala su Amazon.

Benautier Shockproof

Costruita in silicone idrorepellente, la cover Benautier Shockproof protegge le AirPods da graffi e schizzi d’acqua, oltre che da urti e piccole cadute. Disponibili in 4 colori, lo spessore di 3,5mm del silicone permette di utilizzare i caricabatteria wireless e il forellino frontale lascia vedere lo stato della batteria.

Acquistala su Amazon.