In un periodo di smartworking, DAD e ore passate davanti al PC, una sedia ergonomica è una di quelle spese essenziali che ognuno dovrebbe mettere in conto. Una sedia non adatta può infatti causare molti danni alla schiena e alle braccia, a causa di una postura errata che può portare ad infiammazioni e dolori di vario genere. Abbiamo scelto cinque tipologie diverse di sedie, ideali per l’ufficio o per la scrivania, e a volte anche per un momento di relax o per la visione di un film. Le trovate tute qui sotto.

Yongyi: l’economica

Per chi vuole spendere poco consigliamo Yongyi, una sedia girevole e regolabile in altezza senza braccioli, ma che comunque ha una struttura dello schienale che aiuta la colonna vertebrale a mantenere la postura giusta. Il cuscino è in schiuma ad alta densità e traspirante, per rimanere comodi anche per molte ore durante il lavoro.

Hbada: con schienale imbottito

Saliamo un pochino con il budget e troviamo un’ottima proposta da Hbada, con seduta e schienale entrambi imbottiti e con una coppia di braccioli dalla moderata elasticità. Non solo, lo schienale può anche essere regolato passando dalla posizione verticale ad una posizione leggermente inclinata di circa 30°, così da trovare una posizione più comoda mentre si lavora o si partecipa a una videoconferenza.

Songmics: con schienale alto

Chi invece preferisce una sedia con schienale alto così da poggiare anche il collo può scegliere la sedia ergonomica Songmics. La seduta è comoda e in gommapiuma, mentre lo schienale presenta sia una zona rinforzata per i muscoli lombari che un poggiatesta imbottito. Si può regolare l’altezza, e i due braccioli sono ribaltabili, così da decidere in che posizione averli.

Himimi: senza schienale

Ultimamente molti gradiscono sedie ergonomiche inginocchiate, poggiando quindi le ginocchia su un cuscino imbottito e tenendo la schiena naturalmente dritta senza bisogno di uno schienale. La sedia Himimi è composta da due cuscini inclinati di 90° così da garantire la seduta più comoda e la posizione ottimale per la spina dorsale.

CLP: la presidenziale

Con una imbottitura più spessa e un rivestimento in similpelle, la sedia ergonomica CLP è una vera e propria poltrona presidenziale, con schienale reclinabile e completa di poggiapiedi estraibile per un relax totale. Naturalmente possiamo regolare l’altezza e ruotarla di 360°, mentre i braccioli – anch’essi imbottiti – sono fissi. La poltrona è disponibile in 8 colori e può essere adatta anche per il gaming.

