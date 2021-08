Sul mercato esistono ormai diversi smartphone 5G, e destreggiarsi tra le varie proposte non è così semplice. In questo approfondimento andremo dunque a fornire una lista dei migliori smartphone 5G che ci hanno particolarmentre colpito, sia per le loro specifiche tecniche che per le funzionalità che integrano.

Una selezione con i dispositivi più interessanti offre un quadro più completo e soprattutto chiarisce qual è il device che fa al caso delle proprie esigenze.

OnePlus 9 Pro

Il primo smartphone 5G che vogliamo consigliarti è OnePlus 9 Pro. Si tratta dell'ultimo top di gamma della compagnia cinese, caratterizzato da una scheda tecnica davvero notevole.

Costruito in vetro e alluminio, questo dispositivo è dotato innanzitutto di un display AMOLED LTPO da 6.7″, con risoluzione QHD+ e refresh rate variabile da 1 fino a 120Hz.

Risulta molto luminoso anche al sole. A livello di prestazioni, monta l'ottimo processore Snapdragon 888 con GPU Adreno 660, accompagnato da 8/12GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di storage interno non espandibili.

Più che discreta anche la batteria da 4500 mAh, compatibile con la ricarica rapida da 65W. Per quanto riguarda il compato fotografico, OnePlus 9 Pro dispone di un sensore principale Sony IMX789 da 48 MP f/1.8 stabilizzato otticamente, una camera grandangolare con sensore Sony IMX766 da 50 MP f/2.2 con lenti Freeform, un teleobiettivo da 8 MP f/2.4 con zoom ottico 3.3X e digitale fino a 30X e una camera monocromatica da 2 MP.

Lato connettività infine, può contare sul 5G, WiFi6, NFC, Google Pay, Android Auto, Bluetooth 5.2 e USB Type-C 3.1 con uscita video. C'è l'always-on display personalizzabile, manca solo il jack audio per le cuffie. Il sistema operativo è Android 11.

In vendita su eBay a 939,99€.

Apple iPhone 12 Mini

In una selezione dei migliori smartphone 5G non possono ovviamente mancare i melafonini di Cupertino. E il primo che andiamo a scoprire è Apple iPhone 12 Mini. E' attualmente il device più piccolo, compatto e potente presente in commercio.

Tra i punti forti della sua scheda tecnica, c'è in primis il bellissimo display XDR OLED da 5.4″, con refresh rate a 60Hz. Ottima luminosità, in grado di raggiungere i 1200 nits.

Come dicevamo, le prestazioni sono di livello altissimo: merito del processore Apple A14 Bionic, abbinato a 4 GB di memoria RAM e 64/128/256Gb di memoria interna. Una vera scheggia!

La batteria da 2270 mAh garantisce un'autonomia di un'intera giornata ad utilizzo intenso. La ricarica massima supportata è da 20W, e permette di ricaricare la batteria del 50% in meno di 30 minuti. Capitolo comparto fotografio: iPhone 12 Mini dispone di due fotocamere posteriori.

La principale è da 12 MP f/1.6, la seconda è una grandangolare da 12 MP. Foto ottime, così come i video. Lato connettività, sono presenti il WiFi 6, 5G, NFC compatibile con Apple Pay e una porta lightning. Il software è iOS 14.

Lo trovi su eBay a 629,99€.

Samsung Galaxy S21

Continuiamo con la nostra classifica dei migliori smartphone 5G arrivando ad un altro top di gamma assoluto: ci riferiamo a Samsung Galaxy S21. Lo smartphone in questione è uno dei migliori in assoluto sul mercato: pochi altri riescono ad essere equilibrati come questo modello.

Ha delle caratteristiche tecniche eccezionali, a partire dal suo notevole display Dynamic AMOLED da 6,2″ con risoluzione FHD+, refresh rate fino a 120Hz e luminosità massima di 1300 nits.

Le prestazioni di questo device sono ottime: il processore è Exynos 2100, che può vantare un processo produttivo a 5nm. Abbinato ad esso, 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna non espandibili.

La batteria da 4000 mAh garantisce un'autonomia di un'intera giornata di utilizzo intenso. C'è la ricarica rapida fino a 25W: in un'ora lo smartphone sarà completamente ricaricato, da 0 a 100.

Veniamo al comparto fotografico: Galaxy S21 può contare su tre fotocamere, di cui una con sensore principale da 12 MP, una grandangolare sempre da 12 MP e una zoom da 64 MP.

Il software è basato su Android 11, e dal punto di vista della connettività sono presenti il WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC e porta USB-C 3.1 con uscita video. Da menzionare anche il buonissimo Always-on display personalizzabile.

In vendita a 789,90€ su eBay

Oppo Find X3 Pro

Nella nostra classifica ai migliori smartphone 5G trova spazio anche il flagship di Oppo. Stiamo parlando di Oppo Find X3 Pro, smartphone che si contraddistingue per il suo design curato, un display molto ben fatto, un'ottima batteria e un comparto foto con qualche gradita sorpresa.

Ma andiamo con ordine, partendo dal suo schermo: si tratta di un AMOLED da 6,7″ con risoluzione QHD+ e refresh rate a 120Hz. Il pannello può vantare una certificazione HDR10+ e raggiunge una densità di 525 PPI.

Per quanto concerne le prestazioni, Oppo Find X3 Pro monta un processore Snapdragon 888, abbinato a 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria interna.

La batteria è da 4500 mAh ed è presente la ricarica rapida a 65W. L'autonomia è davvero ampia: in una giornata di utilizzo intenso, si arriva a sera con ancora della carica residua.

Lato foto, possiamo dire tranquillamente che è un top cameraphone. In primis perchè sfoggia un sensore principale Sony IMX 766 da 50 Mp f/1.8, stabilizzato otticamente. Stesso sensore anche per la fotocamera ultra-wide da 110°, con apertura f/2.2. Ci sono poi un teleobiettivo da 13 MP e un Macro da 3 MP. La cam grandangolare ha la stessa qualità di quella principale, ed è ottimo anche lo zoom interpolato fino a 5x. Notevoli i video, stabilizzati in 4K 60fps.

Ed è molto interessante altresì la funzione microscopio a 30x o 60x. Infine, c'è l'always-on personalizzabile e il reparto connettività dispone di , WiFi 6, NFC, Google Pay, Android Auto e Bluetooth 5.2. Il sistema operativo è Android 11.

Il costo è di 904,99€ su eBay

Apple iPhone 12

Tra i migliori smartphone 5G presenti attualmente sul mercato merita un posto anche Apple iPhone 12. Rispetto al modello precedente, è migliore in tutto. Costruito in alluminio e vetro, questo device è leggero e super maneggevole. Ha un display OLED da 6,1″ HDR con risoluzione di 460ppi.

La luminosità è ai massimi livelli. E le prestazioni? Che dire, semplicemente top: l'ultimo Apple 14, realizzato con processo produttivo a 5nm, fa il suo lavoro egregiamente. Ed è affiancato da 4 GB di memoria RAM e configurazioni da 64/128/256 di memoria interna non espandibili.

La batteria da 2815 mAh è eccezionale: in una giornata di utilizzo intenso, iPhone 12 riesce ad arrivare a sera con un buon 20% di autonomia residua. C'è il supporto alla ricarica fino a 20W e a quella Wireless, che grazie al MagSafe può raggiungere i 15W. Capitolo foto: abbiamo due fotocamere da 12 MP, ovvero la principale f/1.6 con OIS e la grandangolare.

Lato connettività, presenti WiFi 6, il 5G (che tramite le impostazioni può essere inserito in automatico, facendo decidere allo smartphone quando utilizzarlo), Bluetooth 5.0, NFC e GPS dual-band. Il sistema operativo è ovviamente iOS 14.

Lo trovi in vendita su eBay a 779,90€

Apple iPhone 12 Pro

Elegante e funzionale, Apple iPhone 12 Pro rientra sicuramente tra i migliori smartphone 5G, completo sotto tutti i punti di vista. Condivide diversi aspetti con la sua versione base, ma ne migliora alcuni. Come iPhone 12, dispone di un pannello OLED da 6,1″ HDR con risoluzione di 460ppi e monta Apple A14, ma a differenza della versione base qui sono presenti 6 GB di RAM, con configurazioni da 128/256/512 di memoria interna non espandibili.

Identica anche la batteria, da 2185 mAh e con le stesse caratteristiche per quanto riguarda ricarica rapida e wireless. Alcune migliorie sono presenti nel comparto fotografico: iPhone 12 Pro infatti può contare su tre fotocamere da 12 MP. La principale f/1.6 con OIS, la grandangolare e lo zoom 2X dotato di OIS.

La fotocamera anteriore è da 12 MP. Le caratteristiche con riferimento alla connettività sono le stesse di iPhone 12, così come il sistema operativo (iOS 14). In sintesi, iPhone 12 Pro è un iPhone 12 con più memoria e reparto fotografico dotato di qualche chicca.

iPhone 12 Pro è in vendita su eBay a 1.034,43

Samsung Galaxy S21 Ultra

Come non citare Samsung Galaxy S21 Ultra? E' il top di gamma assoluto della casa sudcoreana, perfetto praticamente in tutto! Bellissimo esteticamente, unisce allo stile una scheda tecnica veramente impeccabile. Innanzitutto, integra un display Dynamic AMOLED 2X da 6,8″, con risoluzione QHD+ e refresh rate fino a 120Hz. Raggiunge una luminosità massima di 1500nits.

Le performance sono di altissima fattura, grazie al processore Exynos 2100, realizzato anch'esso – come Apple A14 – con processo produttivo a 5nm. Abbinato al chip ci sono ben 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna non espandibili. La batteria è da 5000 mAh, un notevole passo in avanti rispetto al modello base.

L'autonomia è ampia, e si riesce ad arrivare alla fine di una giornata ad utilizzo intenso con un buon 15% di carica residua. C'è la ricarica rapida fino a 25W ed è presente anche quella wireless a 15W, così come quella inversa.

Il comparto fotografico è composto da quattro sensori: il principale da 108 MP, la grandangolare da 12 MP con apertura di 120°, uno zoom 3X da 10 MP e uno zoom 10X da 10 MP. La fotocamera è da 40 MP. Lato connettività, è identico all'S21.

Samsung Galaxy S21 Ultra è acquistabile su eBay a 979,99€ .