Il settore della telefonia mobile è in grado di offrire soluzioni appropriate per ogni genere di utente, dall’esperto di tecnologia a quello con esigenze specifiche. Negli ultimi anni il mercato ha accolto un numero sempre maggiore di cellulari pensati per il pubblico senior, grazie ai quali la semplicità d’uso si unisce alle funzionalità smart.

Tali device si differenziano in base ad alcune peculiarità, di cui parleremo nel corso di questa guida, ma sono accomunati dalla volontà di rendere la tecnologia accessibile anche alle persone in età avanzata. I cellulari per anziani sono dunque riconoscibili attraverso una serie di caratteristiche condivise che è bene valutare in fase d’acquisto.

Le principali caratteristiche di un cellulare per anziani

Tra le qualità essenziali di un telefono per anziani spicca la presenza di un volume audio in chiamata più alto rispetto alla media, mediante il quale diventa più semplice per una persona con problemi di udito comprendere ciò che dice l’interlocutore. A ciò si aggiunge una suoneria particolarmente squillante, che consente all’utente di trovare subito il telefono e di non perdere le chiamate in arrivo.

Molto importante anche la tastiera in dotazione, che deve essere di grandi dimensioni e con tasti ben leggibili per consentire una digitazione corretta dei numeri. In alternativa, per i modelli con touchscreen, è solitamente presente un menù personalizzato dal produttore con icone a tutto schermo.

Ulteriore elemento distintivo è rappresentato dal tasto di chiamata rapida o SOS, utile per chiamare il proprio contatto per le emergenze con la semplice pressione di un tasto, senza dover entrare nel menù. Infine, per facilitare le operazioni di ricarica è possibile valutare l’acquisto di una base da tavolo in sostituzione del cavo standard, un’opzione spesso già inclusa nella confezione di vendita.

Cellulari classici con funzioni dedicate

I cellulari per anziani svolgono tutte le operazioni di un cellulare classico con l’aggiunta di alcune caratteristiche speciali tra cui la presenza di tasti più grandi, tasto per le chiamate d’emergenza, volume in chiamata più alto e molto altro.

Panasonic KX-TU446EXB

Robusto, maneggevole e soprattutto semplice da utilizzare. Questo cellulare progettato da Panasonic è dotato di grandi tasti retroilluminati per facilitare la digitazione anche quando non si indossano gli occhiali. Il display da 2,4’’ pollici rende semplice e chiara la lettura delle informazioni anche sotto la luce del sole. Il tasto SOS sul retro avvia una chiamata a ben 5 numeri preimpostati e attiva automaticamente il vivavoce per essere d’aiuto nelle emergenze.

Il telefono può essere utilizzato anche mentre si indossa l’apparecchio acustico senza incorrere in fastidiose interferenze. La batteria ha una durata di 600 ore in stand-by, in più può sopportare cadute fino a 1,5m di altezza.

Brondi Amico Fedele

Brondi Amico Fedele è uno dei tanti modelli prodotti dal marchio specializzato in dispositivi per anziani. Il telefono è dotato di doppio display a colori: interno da 3 pollici ed esterno da 1,77 pollici. La tastiera retroilluminata è grande e spaziosa, con due tasti dedicati per memorizzare e chiamare rapidamente i numeri telefonici che si contattano più spesso. I volumi di suoneria e capsula auricolare sono elevati in modo da non perdere mai una chiamata in arrivo.

Brondi Amico Fedele è dual SIM ed è dotato di tasto SOS che una volta premuto chiama e manda SMS ad una serie di contatti impostati dall’utente. Molto utile anche la base di ricarica che consente di ricaricare il telefono con maggiore comodità rispetto al cavo standard.

Easyfone Prime A5

Easyfone Prime A5 è un telefono cellulare che fa della semplicità d’uso la sua caratteristica principale. I tasti sono grandi e ben leggibili così come la lettura dei numeri sul display da 1,8 pollici. La pratica base di ricarica consente una maggiore praticità durante l’uso quotidiano, evitando di dover connettere il cavetto ogni volta che il telefono è scarico.

Easyfone Prime A5 raggiunge un’autonomia di 7 giorni in stand-by e 14 ore in conversazione. Il tasto SOS posto sul retro consente di impostare 5 contatti da chiamare o a cui inviare SMS in caso di emergenza. Tra le funzioni extra, presente la tastiera vocale, sveglia e una pratica calcolatrice.

Feature phone

Vengono definiti feature phone quei telefoni in grado di svolgere una serie funzioni smart non presenti sui cellulari classici. Tra le più richiese ci sono, ad esempio, la possibilità di navigare sul web o gestire un servizio di messaggistica come WhatsApp.

Nokia 2720

Nokia 2720 è un telefono a conchiglia dal design classico che nasconde una serie di funzionalità smart. Il dispositivo è difatti dotato di connettività 4G e integra WhatsApp, Facebook e Google Assistant oltre a funzionare da hotspot WiFi. Il display interno da 2,8 pollici a colori consente di visualizzare perfettamente tutte le informazioni. I tasti sono grandi e ben distanziati per facilitare messaggistica e digitazione dei numeri di telefono. La memoria è da 4GB ma è possibile espanderla fino a 32GB con una MicroSD esterna.

Lateralmente Nokia 2720 nasconde un tasto SOS che consente di chiamare rapidamente 5 contatti preimpostati dalla rubrica e inviare un messaggio di testo di emergenza, inclusa la posizione corrente. Il monitor esterno monocromatico da 1,3 pollici permette di tenere d’occhio ora, notifiche e visualizzare il numero chiamate. La batteria ha una durata record di 28 giorni in stand-by con una singola ricarica. Presenti infine jack da 3,5mm e Bluetooth per ascoltare musica con le cuffie preferite.

Doro 7030

Doro 7030 è equipaggiato con display a colori da 2,8 pollici, tasti separati e ad elevato contrasto, fotocamera da 3MP con flash LED. Il menù è caratterizzato da interfaccia utente semplificata con grandi icone che identificano ciascuna funzione. Doro 7030 è in grado di gestire WhatsApp, Facebook e posta elettronica grazie anche alla compatibilità con la rete 4G.

Il telefono è compatibile con gli apparecchi acustici e possiede un potente vivavoce. Non manca il tasto SOS con cui chiamare i contatti utili in caso di emergenza. In dotazione anche una pratica base di ricarica su cui posizionare il dispositivo dopo l’utilizzo per averlo sempre carico. La durata della batteria in stand-by è di circa 280 ore mentre in conversazione arriva fino a 6 ore.

Smartphone con Android

Tra i dispositivi dedicati al pubblico senior ci sono anche dei veri e propri smartphone con a bordo Android. In questo caso però menù e interfaccia sono resi più intuitivi, con icone grandi e leggibili per un accesso immediato a tutte le funzioni.

Brondi Amico Smartphone 4G

Vero e proprio best seller tra gli smartphone per anziani, questo dispositivo Brondi unisce le potenzialità di Android alle funzionalità per utenti senior. Il dispositivo si presenta con un ampio display touch da 5 pollici sul quale visualizzare le proprie attività, affiancato da tre tasti fisici per gestire le chiamate e tornare alla home. Il sistema operativo Android nella versione 8.1 consente l’utilizzo di piattaforme di messaggistica e social network grazie ad un’interfaccia semplificata e intuitiva.

Presenti due fotocamere, anteriore e frontale, da 5MP per scattare foto e selfie da inviare ai propri contatti grazie alla rete 4G. Amico Smartphone è dotato di tasto SOS per inviare SMS e chiamare automaticamente i numeri memorizzati come contatto di emergenza. In confezione anche una pratica base di ricarica per appoggiare lo smartphone su qualsiasi ripiano e ricaricarlo.

Doro 8035 Smartphone 4G

Doro 8035 è lo smartphone ideale per un pubblico senior che non intende rinunciare alle funzionalità di ultima generazione. Il dispositivo è equipaggiato con display da 5 pollici e supporta la rete 4G. L’interfaccia personalizzata dal produttore è composta da grandi icone circolari con cui è semplice individuare l’applicazione che si intende utilizzare. Grazie alla presenza del sistema operativo Android è possibile installare qualsiasi app da Google Play Store, come Facebook, WhatsApp o Skype, e rimanere in contatto con i propri amici e parenti. Due le fotocamere a bordo, frontale da 2MP e posteriore da 5MP dotata di flash LED.

Doro 8035 supporta le principali funzioni dei dispositivi per anziani, tra cui: suono amplificato del 20% durante le chiamate e tasto SOS per contattare rapidamente le persone fidate in caso di emergenza. In dotazione anche la base di ricarica che consente di riporre lo smartphone in orizzontale e continuare ad usarlo quando è in carica.

SAIET Smart STS502 4G

Luminoso display touch da 5 pollici e interfaccia con icone intuitive rappresentano le principali peculiarità dello smartphone SAIET Smart STS502. Il sistema operativo a bordo è Android 10 che offre piena compatibilità con le applicazioni di messaggistica e social network più diffuse. Il dispositivo viaggia su rete 4G e può ospitare due nano SIM, così da poter utilizzare due numeri in contemporanea. Due le fotocamere, frontale da 2MP e principale da 5MP con flash LED incluso.

Alle funzionalità smart si aggiungono quelle tipiche dei device per utenza senior come il tasto SOS posto sul retro che consente di avvisare in caso di emergenza alcuni dei contatti della rubrica. Anche il volume della suoneria è superiore alla media in modo da permettere all’utente di non perdere mai una chiamata in arrivo. Presente in confezione anche una pratica base per la ricarica.