Le case produttrici di smartphone propongono sempre più spesso dispositivi di fascia medio-bassa, in grado di produrre performance notevoli, tra qualità costruttiva, componenti di alto livello e fotocamere performanti. Così gli smartphone sotto i 200 euro sono tra i device più venduti e sono destinati a chi non ha molto budget ma vuole comunque un telefono che riesca a garantire un’esperienza d’uso appagante ogni giorno.

In questo articolo troverete la nostra selezione alla ricerca del miglior smartphone sotto i 200 euro col rapporto qualità/prezzo migliore sul mercato: si tratta di modelli selezionati sulla base delle loro componenti e delle prestazioni che riescono a offrire. Sono in totale dieci smartphone dei produttori più attivi in questa fascia di prezzo, che garantiscono affidabilità e sicurezza anche a fronte di una capacità di spesa minima.

A differenza dei modelli di fascia alta non è possibile fare una suddivisione per categorie di utilizzo. Gli smartphone sotto i 200 euro presentano caratteristiche molto simili tra loro. Gli elementi da prendere in considerazione quando si acquista uno smartphone economico sono:

la quantità della memoria interna : vi consigliamo di acquistare almeno una versione con 64 GB per avere abbastanza spazio a disposizione per archiviare foto, video e scaricare gli aggiornamenti. Prediligete i prodotti con possibilità di espandere la memoria tramite micro-SD (i modelli presenti nella nostra guida ne sono tutti provvisti);

la quantità di RAM : se volete spingere molto le prestazioni del vostro smartphone puntate sulle versioni con un quantitativo di RAM maggiore (da 4 GB in su). Per le operazioni basilari, possono essere sufficienti anche 3 GB;

la versione del sistema operativo : è preferibile scegliere sempre l’ultima versione di Android disponibile (non ci sono iPhone a meno di 200 euro).

Ecco la lista dei migliori smartphone sotto i 200 euro.

I migliori smartphone entro i 200 euro del 2022

Il miglior smartphone 200 euro non esiste in maniera universale. Ad incoronarlo è l’utente stesso, con le sue esigenze e aspettative. Sicuramente però ci sono alcuni device sul mercato che spiccano rispetto ad altri. Nelle prossime righe ecco una selezione di dispositivi che riteniamo essere i più interessanti in questa fascia di prezzo.

POCO M4 Pro 4G

Della galassia Xiaomi fa parte anche POCO, sub brand che da quando è nato lancia sul mercato dispositivi dal rapporto qualità-prezzo veramente eccezionale. Uno di questi è POCO M4 Pro, sicuramente tra i migliori smartphone 2022 sotto i 200 euro.

Si tratta di un modello completo sotto diversi punti di vista, caratterizzato da una scheda tecnica che ha pochi rivali in questa fascia di prezzo. Innanzitutto possiede un display AMOLED da 6,43” con risoluzione FHD e un refresh rate pari a 90 Hz: i colori sono vividi e la nitidezza assolutamente notevole.

Per quanto riguarda la memoria, si parte da un minimo di 128 GB (a differenza della variante 5G, con la configurazione iniziale da 64 GB) e la RAM è di 6/8 GB (anche da questo punto di vista c’è un miglioramento: la versione 5G si ferma a 4 GB).

In termini di prestazioni generali, dunque, la versione 4G è migliore di quella 5G. Il processore è un Helio G96 MediaTek e la batteria da 5000 mAh garantisce un’autonomia di lunga durata, che assicura un utilizzo continuo fino a completare la giornata. Il comparto fotografico composto da una tripla camera con sensori 64 Mp + 8 Mp + 2 Mp non compie passi avanti significativi rispetto alle versioni precedenti.

Il prodotto è presente su Amazon a 202,14 euro

Samsung Galaxy A22 5G

Proseguiamo con la nostra lista degli smartphone a 200 euro migliori sul mercato proponendo il modello Samsung Galaxy A22 5G. Tra le sue caratteristiche tecniche più interessanti c’è innanzitutto il processore MediaTek Dimensity 700 5G, che garantisce prestazioni top in questa fascia di prezzo, abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. La batteria è da 5000 mAh, quindi assicura una buona durata (si arriva tranquillamente a fine giornata).

Per quanto riguarda lo schermo, il display non è AMOLED ma comunque funziona bene: è un pannello LED da 6,6” con risoluzione di 1080 x 2400 pixel. Capitolo comparto fotografico: abbiamo una tripla camera posteriore da 48 Mp + 5 Mp + 2 Mp, mentre quella frontale è da 8 MP. Le foto sono buone, anche se rispetto ai modelli della gamma Galaxy S non c’è ovviamente paragone. Comunque per il prezzo speso è una buonissima fotocamera.

Disponibile su Amazon al prezzo di 169,00 euro

Honor 50 Lite

Un altro telefono veramente interessante e recente è Honor 50 Lite, device che ha diversi punti forti. Partiamo dalle sue prestazioni: monta un processore Snapdragon 662, abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. La batteria è da 4300 mAh, con ricarica rapida a 66W. Skills di tutto rispetto, così come quelle del display, ovvero uno schermo Full View da 6,67” con una risoluzione di 1080 x 2376 pixel e una densità di 391 ppi.

Il refresh rate è pari a 60 Hz. Per quanto concerne il comparto fotografico, dispone di un sensore principale da 64 MP accompagnato da uno da 8 MP e due da 2 MP. L’angolo di cattura è ultra grandangolare a 120°. La fotocamera frontale scatta immagini da 16 MP. Dunque, sicuramente tra i migliori smartphone fino a 200 euro è uno dei più interessanti a livello fotografico. Il suo sistema operativo è Android 11 con interfaccia proprietaria magic UI 4.2.

Puoi trovarlo su Amazon al prezzo di ,00 euro

Motorola Moto G41

Non lo pensano in molti, ma Motorola a nostro giudizio è uno dei brand che produce alcuni tra gli smartphone sui 200 euro più interessanti in commercio. Un buon esempio è Motorola Moto G41, che monta un chipset fornito di processore MediaTek Helio G85 abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibili fino a 1 TB con micro SD. La batteria da 5000 mAh è buona e dotata di ricarica veloce da 36W (si ricarica della metà in una mezzora).

Notevole il display di questo dispositivo: un OLED da 6,4” FHD+, con 409 ppi di densità e refresh rate pari a 60 Hz. A livello di comparto foto, è presente una tripla fotocamera posteriore da 48 MP + 8 MP + 2MP e una frontale da 13 MP. Diciamo che non è il suo punto forte, anche se le foto comunque vengono fuori bene. Connettività 4G e sistema operativo Android 11 My UX.

Motorola Moto G41 è acquistabile su Amazon a 169,00 euro

OPPO A54s

Uno dei brand cinesi che merita di essere menzionato in questa selezione è OPPO, che con il suo OPPO A54s fa il suo ingresso nella nostra lista dei migliori smartphone sotto 200 euro. Monta sotto la scocca un processore Helio G35 MediaTek, abbinato a una RAM da 4 GB e una memoria interna da 128 GB espandibili tramite micro SD.

La batteria è da 5000 mAh e assicura un apporto di autonomia che rende tranquilli per tutta la giornata di utilizzo. Arriviamo al reparto foto, caratterizzato da un sensore principale da 50 MP con apertura focale 2.2, a cui si aggiungono altri due sensori da 2 MP. La camera frontale è da 8 MP. Il sistema operativo è ColorOS 11.1, ma con un semplice aggiornamento si arriva agilmente alla versione 12. Non c’è il 5G.

Il prodotto è disponibile all’acquisto su Amazon al costo di 179,99 euro

Realme 8

Altro smartphone dall’incredibile rapporto qualità/prezzo è Realme 8 in versione 4G. Esiste anche una variante 5G ma il modello base è in grado di offrire qualcosina in più che lo rende l’alternativa da acquistare. Gode, infatti, di un display Super AMOLED da 6,4 pollici che assicura una qualità di visione superiore alla tecnologia LCD presente sull’altro modello. Anche il comparto fotografico si posiziona un gradino sopra grazie a un sensore principale da 64 MP.

Non è da meno nemmeno la tecnologia di ricarica che può contare su una ricarica rapida a 30W per l’ampia batteria da 5.000 mAh. Il design, infine, è anche abbastanza ricercato con colorazioni a contrasto sulla scocca dove fa capolino il vistoso modulo delle fotocamere.

Questo prodotto è disponibile all’acquisto su Amazon al costo di 186,00 euro

Moto G50

Ed ecco il secondo modello di Motorola facente parte di questa classifica dei top smartphone 200 euro. Stiamo parlando di Moto G50, uno dei pochi rientranti in questa fascia di prezzo a garantire il supporto per le reti 5G. Partiamo dalle sue prestazioni: non sono entusiasmanti c’è da dire, ma il processore Snapdragon 480 5G consente di utilizzare tutte le app più comuni senza alcun problema. Ad esso è stata abbinata una configurazione che prevede una RAM da 4 GB e 128 GB di memoria interna. La batteria è da 500 mAh.

Uno degli aspetti più rilevanti di questo dispositivo è il suo schermo, ovvero un pannello LCD da 6,5” con risoluzione 720 x 1600 e refresh rate pari a 90 Hz (uno dei dati più alti di questa selezione). Completano la scheda tecnica il comparto fotografico composto da una tripla camera da 48MP + 8MP + 2MP, la camera frontale da 13 MP e il sistema operativo Android 11.

Disponibile su Amazon al prezzo di 144,66 euro

Redmi Note 11

Tra i migliori smartphone a meno di 200 euro, non può mancare una proposta Xiaomi. Il prescelto qui è Redmi Note 11, che in primo luogo sotto la scocca monta un processore Snapdragon 680 (presente in terminali di fascia superiore rispetto al modello in questione), abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il grande punto forte di Redmi Note 11 è lo schermo, ovvero un display AMOLED FHD+ da 6,43” con refresh rate pari a 90 Hz.

Difficile trovare di meglio a queste cifre. La batteria da 5000 mAh è di buonissima capacità e supporta la ricarica rapida (in poco più di un’ora carica completamente il telefono). Capitolo comparto fotografico: due camere posteriori, con sensore principale da 50 MP e un grandangolare da 8 MP e una camera frontale da 16 MP. Non c’è la connettività 5G e il sistema operativo è la MIUI 13 di Xiaomi.

Puoi acquistarlo su Amazon al prezzo di 173,00 euro

Redmi Note 10s

Continuiamo con un altro modello della gamma Redmi, ovvero Redmi Note 10S, che seppur non così recente rimane una scelta molto sensata in questa fascia di prezzo. I motivi sono diversi, a partire dalle prestazioni, che sono garantite da un processore MediaTek Helio G65, abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Tutte le attività sono svolte in maniera fluida. Il display è un altro punto a favore: si tratta di un pannello AMOLED DotDisplay da 6,43” con risoluzione da 2400 x 1080 pixel. Da menzionare anche la sua autonomia di lunga durata: merito di una batteria da 5000mAh e un sistema di ricarica rapida da 33W, che permette di ricaricare lo smartphone in tempi veloci. Chiude le specifiche tecniche principali il comparto fotografico, caratterizzato da un sensore grandangolare principale da 64 MP, affiancato ad un ultra grandangolare da 8 MP e un teleobiettivo da 2 MP. C’è anche un sensore di profondità che migliora la qualità dei ritratti. Il sistema operativo è Android 11.

Redmi Note 10S può essere acquistato su Amazon a 179,61 euro

Le nostre conclusioni

Siamo giunti alla fine della nostra guida alla ricerca del miglior smartphone 200 euro. Abbiamo visto diversi modelli, con caratteristiche tecniche e funzionalità in alcuni casi simili in altri diversi. Tutti però accomunati da un aspetto: l’ottimo rapporto qualità-prezzo di cui godono.

Inoltre, questi telefoni strizzano l’occhio ai top di gamma: non sono paragonabili, ma su alcuni versanti hanno poco da invidiare rispetto a modelli dal costo ben più alto. Insomma, c’è davvero l’imbarazzo della scelta! E tu su quale opterai?

Domande frequenti sugli smartphone 200 euro

Prima di chiudere abbiamo pensato potesse esserti utile una sezione dove rispondiamo ad alcune FAQ (Frequently Asked Questions) relative alla categoria degli smartphone sotto i 200 euro.

Qual è il miglior smartphone sui 200 euro?

Sul mercato ci sono diversi modelli di smartphone che costano meno di 200 euro. La selezione che abbiamo proposto mette in vetrina quelli che consideriamo essere i device più interessanti in questa fascia di prezzo. Rispondere in maniera netta e univoca a questa domanda non è corretto. Deve essere l’utente a stabilire qual è il migliore in base alle sue esigenze e aspettative: ci sono smartphone che puntano tutto sulla fotocamera, altri invece che prediligono le prestazioni generali. Altri ancora che hanno uno schermo super. Insomma, dipende.

Quale smartphone comprare da 200 euro nel 2022?

Sicuramente è bene puntare su dispositivi recenti, usciti al massimo nel 2021. Questo perchè il mercato si evolve con una tale velocità che modelli datati potrebbero avere problemi di aggiornamenti. E costano praticamente le stesse cifre di smartphone usciti nei mesi scorsi. E questa è una prima risposta. Dopodichè, consigliamo di puntare su device prodotti dai brand più in ascesa del momento: Xiaomi e i suoi sub brand, OPPO, Realme, Honor ecc, che oltre ad essere di qualità superiore garantiscono anche aggiornamenti frequenti e un’assistenza sui loro prodotti sicuramente più puntuale e affidabile.

Qual è il miglior smartphone di fascia media?

Vale la stessa risposta alla domanda precedente: incoronare un device migliore è impresa ardua, ma soprattutto poco utile. Ogni dispositivo ha le sue caratteristiche di punta e soprattutto in questa fascia di prezzo sotto i 200 euro è normale che alcuni aspetti verranno esaltati e altri lasciati un po’ da parte. Tuttavia, se proprio vogliamo sbilanciarci, riteniamo il Redmi Note 11 ai punti il migliore mid-range attualmente in commercio. Per mid-range intendiamo smartphone di fascia media, con prezzo non superiore ai 200 euro.

Quali sono i migliori telefoni a basso costo?

Sono quelli che garantiscono prestazioni generali all’altezza, un consumo non eccessivo e un display che possa fornire una nitidezza almeno discreta. Non si può pretendere molto a livello di comparto fotografico, ma da telefoni di questo tipo ci si aspetta innanzitutto una fluidità di utilizzo che possa essere buona anche nei momenti di stress quotidiano.

