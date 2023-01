I migliori Smart TV MiniLED

Una volta la differenza fra la resa delle immagini di un TV a LED rispetto a quella di un OLED poteva essere notevole, ma oggi con l’avanzamento della tecnologia sono nati livelli intermedi che sono andati ad appiattire il gap. Prima con il pannello Quantum Dot con un numero sempre maggiore di zone di retroilluminazione, poi con i MiniLED che hanno ulteriormente ottimizzato la riproduzione delle immagini, sempre più assistita da processori potenti e dall’intelligenza artificiale. Oggi uno Smart TV MiniLED ha prestazioni che si avvicinano in modo impressionante a quelle di un pannello OLED, mantenendo però il prezzo ada un livello più accessibile per molti. Vediamo quindi quali sono i migliori modelli di Smart TV MiniLED che potete acquistare oggi stesso.

Philips 9507

Con un pannello Quantum Dot a 500 zone di retroilluminazione gestite dal più recente processore P5 con intelligenza artificiale, il Philips 9507 porta la visione ad un livello superiore riducendo il distacco dalle prestazioni di un OLED ad un livello quasi impercettibile. Non mancano il supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos, come anche al dettaglio di IMAX, ma dove questo smart TV di Philips è davvero unico è sul retro, dove troviamo i LED del sistema Ambilight su tutti e quattro i lati. L’immersività dell’illuminazione di Ambilight non ha davvero paragoni, e rende unici anche i giochi in 4K a 120Hz. Il sistema operativo è Android TV, quindi trovate tutte le applicazioni di cui potete aver bisogno, ed anche il supporto ad Alexa. Costa circa €1200 su Amazon e su eBay.

TCL C83

Pannello di qualità davvero elevata anche quello di TCL, che con il suo Smart TV MiniLED C83 supporta tutte le tecnologie più recenti, a partire dal Dolby Vision IQ e HDR10+, alla gamma di colori dei Quantum Dot, e alla retroilluminazione intelligente dei MiniLED di cui l’azienda è stata pioniera. Ottima anche la luminosità, che grazie al 4K HDR Premium 1500 raggiunge un valore in nits eccezionalmente alto. Anche sull’audio abbiamo l’effetto coinvolgente del surround di ONKYO arricchito dal Dolby Atmos, mentre i giochi arrivano ad un valore di ben 144Hz. Il sistema operativo Google TV porta la più recente interfaccia per la selezione dei contenuti streaming da tutte le piattaforme, ma non manca anche il supporto ad Alexa. Disponibile a meno di 800 euro su Amazon e su eBay.

Hisense U81

Abbraccia la tecnologia MiniLED anche Hisense, che con il nuovo U81 combina un full array di local dimming Pro con i MiniLED per immagini davvero dettagliate ed un picco luminoso di ben 1300nits. A questo aggiungiamo poi la gamma cromatica garantita dalla tecnologia Quantum Dot capace di riprodurre oltre un miliardo di colori, ed il supporto alle più recenti tecnologie Dolby Vision IQ e HDR10+ Adaptive, ma anche un sistema audio con altoparlanti multicanale 2.1.2 arricchiti da Dolby Atmos e DTS:X per riempire la stanza. Per i giochi abbiamo un pannello da 120Hz, mentre la nuova versione 6 del sistema operativo VIDAA U è ancora più semplice e ricca di funzioni, oltre che di app che possiamo lanciare rapidamente grazie ai tasti dedicati sul telecomando. Lo trovate su Amazon a circa 800 euro.

LG QNED81

Nata dall’unione delle due tecnologie Quantum Dot e NanoCell, la nuova tecnologia QNED di LG offre colori più brillanti e realistici, per film, serie e giochi ancora più belli da vedere. Ma il nuovo QNED81, con processore α7 Gen 5 sfrutta anche l’intelligenza artificiale per ottimizzare i contenuti e la visione. La stessa intelligenza artificiale migliora anche l’audio, arrivando a riprodurre un surround virtuale da 5.1.2 canali che ci immerge nelle scene. La parte smart è affidata al sistema operativo WebOS 22, gestito come di consueto dal telecomando puntatore di LG, mentre anche per i giochi abbiamo il supporto al 4K a 120fps. Disponibile a circa €700 su Amazon.

Samsung QN85B

Tecnologia simile quella di Samsung, che con i suoi Quantum MiniLED gestiti dal processore Neo Quantum 4K riesce a ottimizzare le condizioni di visione in ogni scena garantendo sempre la massima risoluzione. Ottimo anche l’audio grazie al supporto al Dolby Atmos e al tracking degli oggetti a schermo, così da avere sempre un audio 3D che ti mette al centro della scena. Il nuovo Smart Hub di Samsung ci aiuta a scegliere i contenuti da vedere quale che sia la piattaforma streaming che li ospita, mentre l’integrazione con SmartThings ci permette di controllare i vari dispositivi della casa. Interessante poi il Multiview per vedere lo schermo dello smartphone vicino alle immagini della TV, come anche la possibilità di fare videochiamate usando la cam del telefono. Lo trovate a circa €1000 su Amazon e su eBay.

