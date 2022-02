Sono tanti, anzi tantissimi, i giochi per PS4 che affollano le collezioni fisiche e digitali di milioni di videogiocatori là fuori. Naturale, per una console che, dal 2013 ad oggi, ha saputo regalare una line-up tanto solida e varia; fatta pure di alcuni capolavori che nessun nerd che si rispetti dovrebbe lasciarsi scappare.

Ora che è iniziata ufficialmente la nuova generazione del gaming casalingo – grazie al debutto delle ancora introvabili PlayStation 5 e Xbox Series X/S -, il “vecchio” monolite di casa Sony si prepara ad andare in pensione, lasciandoci una preziosa eredità in pixel e poligoni. La stessa di cui possiamo godere anche sulla piattaforma più recente della compagnia giapponese, grazie alla retrocompatibilità integrata.

Ecco allora alcuni dei migliori giochi PS4 da recuperare su PS5, e da giocare a prestazioni migliorate impugnando il nostro fedele – e rivoluzionario! – DualSense. Noi ne abbiamo selezionati 5, davvero imperdibili, ma tanti altri meritano almeno di essere testati da ogni possessore della console next-gen della “grande S”.

The Last of Us Parte II

Sequel di un primo indimenticabile capitolo, e ispirazione per una serie TV che promette meraviglie, The Last of Us Parte II è ad oggi uno dei titoli più apprezzati su PlayStation 4. Merito di una trama incredibilmente accattivante e ricca di colpi di scena, di personaggi sfaccettati e di un gameplay ancora più votato all'azione e all'esplorazione che in passato. Raccontando la storia di vendetta e redenzione di una più matura Ellie, i “cagnacci” di Naughty Dog hanno dimostrato ancora una volta il loro talento, e di essere una vera e propria punta di diamante nella scuderia dei PlayStation Studios.

Bloodborne

Mentre tutto il mondo acclama – a ragione! – l'uscita di Elden Ring su PC e console, il “cugino” Bloodborne del 2015 continua ad essere uno dei giochi PS4 più belli mai usciti. Per altro in esclusiva, nato dalla collaborazione tra Sony e la FromSoftware del maestro Hidetaka Miyazaki, già autore dell'indimenticabile trilogia ruolistica di Dark Souls. Proprio da Dark Souls, Bloodborne eredita alcune delle meccaniche distintive di gameplay, reinterpretandole e facendole sue in un mondo gotico dalle atmosfere vittoriane. Anche il livello di difficoltà rimane impostato verso l'alto, per un'esperienza di gioco che saprà davvero regalare diverse soddisfazioni anche ai gamer più smaliziati.

God of War

Con il secondo capitolo in lavorazione, God of War del 2018 resta un titolo da recuperare assolutamente per quanti non hanno ancora vissuto l'avventura norrena di Kratos e di suo figlio Atreus. A cambiare, nel soft reboot confezionato dai ragazzi di Santa Monica Studio, non è solo l'ambientazione, ma anche il sistema di gioco, che va a sposare elementi da action adventure di ampio respiro, anche a livello narrativo. Il Fantasma di Sparta, lasciate le coste elleniche, è qui visibilmente invecchiato e dotato di nuovi strumenti di morte, che lo aiuteranno a farsi strada tra le minacce della mitologia vichinga.

Horizon: Zero Dawn

Alcuni hanno conosciuto Aloy già qualche anno fa, altri stanno invece familiarizzando con la cacciatrice dalla chioma rosso fuoco solo di recente grazie al debutto di Horizon: Forbidden West su PlayStation 4 e PlayStation 5. In realtà, per godersi al meglio il sequel, è assolutamente necessario aver giocato al precedente Horizon: Zero Dawn, incluso quindi di diritto nella lista dei giochi PS4 da recuperare sulla nuova generazione Sony. Accantonata la saga sparacchina di Killzone, Guerrilla Games ha saputo dare vita ad un avvincente actionRPG a mondo aperto in cui la civiltà umana è stata dimenticata, sepolta da una nuova natura selvaggia e vorace, e dominata da creature meccaniche dall'origine ignota.

Persona 5 Royal

Persona 5 è senza dubbio uno dei giochi di ruolo nipponici meglio riusciti degli ultimi anni. L'edizione Royal, poi, migliora quanto di buono abbiamo visto nel jRPG Atlus, proiettandolo direttamente tra i migliori giochi PS4 di sempre e nell'Olimpo delle produzioni videoludiche moderne più in generale. Una volta impugnato il pad, andremo ad unirci alla causa dei Ladri Fantasma di Cuori, grazie ai quali liberarci dalle catene della società moderna e organizzare colpi dentro le menti dei corrotti per risvegliare il loro cuore. Persona5 Royal mette a disposizione nuovi personaggi, storie, posti da esplorare e una nuova meccanica per raggiungere aree prima inaccessibili, vale a dire il rampino.

