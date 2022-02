Horizon Forbidden West è disponibile, come gira su PS4, PS4 Pro e PS5?

È il giorno tanto atteso di Horizon Forbidden West: la prima grande esclusiva Sony del 2022 è disponibile da oggi per PlayStation 4 e PlayStation 5. Le recensioni sono entusiaste e molti di voi ci stanno sicuramente già giocando. Nel frattempo, in tanti si chiedono come sia il risultato del progetto cross-gen, e dunque come giri il gioco su PS4, PS4 Pro e PS5. Una risposta ce la fornisce il solito Digital Foundry, con un lungo approfondimento video.

Horizon Forbidden West: PS4, PS4 Pro e PS5 in confronto video

I miglioramenti apportati da Guerrilla Games rispetto al primo capitolo, Horizon Zero Dawn, sono parecchi: a cominciare da storia, filmati e narrazione, c'è stato un importante passo in avanti da questo punto di vista. Un miglioramento generale si riflette ovviamente specialmente sul comparto tecnico, con un lavoro ottimo su tutte le piattaforme prese in considerazione.

Partiamo dalla PS4 base: non sono in pochi coloro che lo giocheranno su una console vecchia quasi dieci anni e che, nonostante tutto, riesce a difendersi più che bene. Da una parte c'è un gioco che, appunto, si migliora sensibilmente rispetto il suo predecessore, dall'altra un confronto inevitabile con due macchine superiori come PS4 Pro e, specialmente, PS5, che eppure lascia soddisfatti anche i possessori di PlayStation 4.

Horizon Forbidden West su PS4 mantiene un frame rate solido a 30 FPS con una risoluzione a 1080p: probabilmente il massimo possibile da questa console. Le cose cambiano ovviamente se si passa a PS4 Pro: in quel caso, la risoluzione “sale” a 1800p con checkerboarding, ma cresce anche la quantità di dettagli che l'open world ha da offrire.

La vera grossa debolezza di entrambe le console a confronto con PS5 è la mancanza di un SSD: la presenza del “vecchio” hard disk tradizionale costringe a tempi di caricamento più lunghi, ma anche ad un notevole pop-in per non gravare troppo sulla potenza di ciascuna macchina. Un problema che si accentua particolarmente su PS4 base: un prezzo inevitabile da pagare per un gioco che sarebbe dovuto uscire in esclusiva per PlayStation 5.

Ovviamente, manco a dirlo, è proprio su console next-gen che Horizon Forbidden West offre il meglio di sé: la modalità Fedeltà permette di giocare a 30 FPS con una risoluzione nativa a 4K e un livello di dettaglio esagerato, quasi da CGI. In molti preferiranno però la modalità Prestazioni, che garantisce i 60 FPS solidi, seppur con risoluzione a 1800p e un minore qualità complessiva dell'immagine.

D'altro canto, la forza qui è proprio l‘SSD: non solo caricamenti rapidi, ma anche la possibilità di riempire il mondo con più dettagli possibili, un campo visivo profondamente ampio e sistemi di illuminazione ed effetti vari di ultima generazione. Se da PS4 a PS4 Pro c'è un discreto passo in avanti, da PS4 Pro a PS5 il divario è comprensibilmente più ampio.

In ogni caso, Guerrilla Games ha svolto un lavoro egregio su ogni console: ovunque lo giocherete, Horizon Forbidden West si mostrerà al massimo del suo splendore sulla vostra piattaforma preferita.