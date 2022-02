Elden Ring, le recensioni sono un SUCCESSO: cosa dice la stampa

Le recensioni di Elden Ring sono finalmente uscite: la stampa specializzata si è espressa sul nuovo gioco di From Software, il team giapponese che ci ha regalato la trilogia di Dark Souls, oltre ad aver dato vita a progetti come Bloodborne e Sekiro Shadows Die Twice. Come da aspettative, il responso generale è veramente strepitoso: finora tutte le recensioni pubblicate in rete parlano di un gioco capace di offrire non solo il meglio di quella che è stata l'esperienza soulslike in questi anni, ma anche di segnare un nuovo paradigma per il genere di appartenenza, che segnerà pure le future produzioni dello studio nipponico.

VideoGamesChronicles.com, che ha premiato Elden Ring con un 100/100, parla di un prodotto fantastico capace di regalare ancora l'impareggiabile brivido di sconfiggere un boss ostico dopo una battaglia durata delle ore. Quello che il titolo propone, spiega la testata, è qualcosa che i fan dei souls-like hanno desiderato da sempre.

Un “perfect score” arriva anche da testate del calibro di IGN, Game Informer e Gamespot, per non parlare di GamesBeat, GamesRadar, The Guardian e VG247.com. C'è chi ancora preferisce non dare un voto, a testimonianza dell'immensa quantità di contenuti promessa dal gioco, ma descrive già Elden Ring come il naturale passo successivo per From Software.

Elden Ring, le recensioni e i voti della stampa finora

Andiamo dunque a raccogliere un po' di recensioni e voti assegnati da parte della stampa specializzata:

Elden Ring si propone come una sorta di sequel spirituale di tutta quella che è stata la filosofia soulslike iniziata con Demon's Souls e poi ampliata e concretizzata definitivamente con la trilogia di Dark Souls. Calando il tutto in un inedito contesto open world, aspira ad essere una produzione capace di offrire il meglio dei giochi From Software e anche qualcosa di più.

Il gioco sarà disponibile dal 25 febbraio per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.