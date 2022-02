The Last of Us, la serie TV non uscirà quando era prevista

La serie TV di The Last of Us debutterà solo nel 2023 e non più nel 2022 come inizialmente previsto. A riferirlo è Max Casey Bloys, chief content officer di HBO, nel corso di una recente intervista concessa al portale Deadline.com. L'esponente della compagnia ha spiegato che si stanno ancora effettuando delle riprese in Canada e i tempi non permetterebbero di andare in onda nel 2022.

The Last of Us, la serie TV solo nel 2023: ma c'è una buona notizia

“La serie TV non andrà in onda nel 2022, stanno ancora girando in Canada. Immagino che la vedrete nel 2023. Ho visto alcuni primi episodi e sono molto emozionato: Craig sta realizzando quella che sarebbe la nostra Chernobyl, è uno scrittore e regista fantastico. Quello che ho visto sembra incredibile, quindi ne sono entusiasta, ma non uscirà nel 2022“.

Sono state la parole proferite da Bloys nel corso dell'intervista.

Bisognerà quindi pazientare ancora per scoprire il risultato dell'adattamento televisivo del primo The Last of Us, che vedrà Pedro Pascal e Bella Ramsey rispettivamente nei panni di Joel ed Ellie. Nel corso della serie TV, i due lasceranno la zona di quarantena in cui si trovano per andare alla ricerca della fazione delle Lucciole e di una cura che possa mettere fine alla pandemia zombie che ha falcidiato il pianeta.

Altri membri del cast includono Anna Torv, doppiatrice di Merle nel gioco originale, Nick Offerman, Nico Parker, Gabriel Luna, Jeffrey Pierce e Murray Bartlett. Neil Druckmann, director della serie videoludica, sta collaborando nella stesura della sceneggiatura allo scopo di realizzare un prodotto capace di essere indipendente, ma anche rispettoso di The Last of Us.