A volte, scegliere tra le decine di giochi da tavolo disponibili in commercio non è molto semplice. Ogni anno, le aziende produttrici lanciano sul mercato nuovi giochi e la scelta, quindi, diventa sempre più complicata.

In questo articolo, quindi, vedremo quali sono i migliori cinque giochi da tavolo che possono essere utilizzati da tutti, sia i più piccoli che gli adulti.

Su Amazon, infatti, sono disponibili, come vedremo, giochi di società classici, nuovi titoli e i tradizionali giochi rivisitati in chiave moderna.

In ogni caso, i cinque giochi selezionati in questa guida sono tra quelli che si distinguono, maggiormente, per la bellezza delle meccaniche e l'esperienza di gioco, per l'ambientazione e per le componenti.

Naturalmente, fare una classifica che soddisfi tutti i gusti non è mai troppo semplice perché ognuno ha preferenze diverse riguardo ai tipi di gioco da tavolo e alle meccaniche. C'è, per esempio, chi predilige i giochi cooperativi, chi quelli classici e mainstream, chi quelli con ambientazione fantasy e così via.

La scelta dei cinque titoli acquistabili su Amazon, che troverete di seguito, si concentra su giochi da tavolo che hanno fatto innamorare, nel tempo, milioni di giocatori in tutto il mondo per la loro bellezza e originalità: Il Gioco del Mimo, Scarabeo, Monopoly, Il Mercante in Fiera e Indovina Chi?

Tutti, almeno una volta nella nostra vita, abbiamo giocano con uno o più di questi giochi da tavolo. Nonostante, oggigiorno, le moderne tecnologie spingono i ragazzi a passare molto tempo incollati davanti ai videogame o ai propri smartphone, per questo la scelta più facile sembra ricadere sui prodotti tech, e i giochi da tavolo rimangono sempre uno dei mezzi più efficaci per trascorrere momenti felici in compagnia divertendosi.

Il successo dei giochi di società è confermato dal numero di nuovi titoli che ogni anno le aziende produttrici mettono sul mercato. I giochi tradizionali, spesso, vengono affiancati da nuove versioni che, molte volte, superano il successo dei classici.

Certamente, provarli e conoscerli tutti è praticamente impossibile. Spesso, è anche difficile trovarli in commercio nei negozi fisici. Online, però, è più semplice riuscire a reperire il gioco che più si preferisce, come nel caso di Amazon che consente di acquistare i giochi da tavolo in modo semplice, rapido e conveniente.

Nella descrizione dei cinque giochi che abbiamo selezionato in questa guida, è possibile trovare

Glop Mimo: tra i giochi da tavolo perfetti per gruppi di amici

Il primo gioco di questa lista è un vero classico, giocato in tutto il mondo e che ha appassionato milioni di giocatori: il gioco del mimo. Si tratta di un gioco da tavolo tra i preferiti dalle famiglie e dai gruppi di amici. Riesce a creare in ogni occasione un’atmosfera di divertimento e, nel contempo, aiuta a migliorare anche la comunicazione e ad allenare la pazienza. La nuova versione Glop Mimo aggiunge, rispetto al classico gioco, un tocco più elevato di strategia che assicura un divertimento ancora maggiore.

Glop Mimo è uno di quei giochi di società che riesce a coinvolgere gli sfidanti e alza l’adrenalina. Inoltre, la sua modalità di gioco riesce a stimolare l’interazione e porta ogni giocatore a lottare per la vittoria finale.

Chi può giocarci?

Glop Mimo è indicato per tutti: bambini, ragazzi e adulti. Infatti, è un gioco da tavolo perfetto per qualsiasi età. Ogni occasione è buona per organizzare una sfida in famiglia o tra amici, che si tratti di una festività, un compleanno o una semplice serata in casa.

Precisiamo che, sulla scatola di gioco, l’età minima consigliata è d 10 anni.

Punti di forza

Tra i pregi di questo gioco di società c’è, sicuramente, la sua facilità di gioco. Infatti, imparare le regole e applicarle è molto semplice e rapido. Anche per questo motivo, Glop Mimo si addice perfettamente anche ai più piccoli. Inoltre, è uno di quei giochi che riesce a unire al puro divertimento anche la strategia. Quindi, è particolarmente adatto a chi ama la competizione e vuole raggiungere la vittoria a ogni costo.

Contenuto della scatola

Nella confezione del gioco Glop Mimo vengono fornite 250 carte che sono state suddivise in 5 differenti categorie. Inoltre, c’è una clessidra, degli elastici per raccogliere le carte e un dado colorato.

Come funziona?

Partiamo con il precisare che possono giocare da un minimo di quattro giocatori a un massimo di trenta, divisi in minimo due squadre e massimo sei. L’obiettivo principale del gioco del mimo è quello di riuscire a conquistare, durante i vari turni, almeno una delle carte appartenenti alle cinque diverse categorie del gioco, ovvero: azioni, verbi, oggetti e animali, professioni e luoghi, parole correlate.

La prima squadra che riesce a raggiungere questo obiettivo vince la sfida e i suoi componenti saranno eletti, simbolicamente, i guru del Mimo.

Scarabeo: per giocare con le parole

Uno dei migliori giochi di società dedicato alle parole è, senza alcun dubbio, Scarabeo. Si tratta di un gioco che riesce ad abbinare al divertimento anche cultura generale e strategia. Tutto questo tramite un’attività che, apparentemente, può sembrare semplice: comporre delle parole.

Punti di forza

Uno dei vantaggi di questo gioco è la semplicità della modalità. Pur essendo uno dei giochi più riflessivi, è poco complesso e alla portata di tutti. Inoltre, la sua dinamica è molto versatile e si adatta a diversi livelli, anche quelli più avanzati. Il gioco ha anche il pregio di combinare, al sano divertimento, un fine didattico.

Contenuto della scatola

All’interno della confezione di gioco si trovano: il regolamento in lingua italiana, una plancia a scacchiera, 4 leggii, una clessidra che segna un minuto, centotrenta tessere con un sacchetto per contenerle e, infine, un comodo blocchetto per appuntare i punteggi.

Chi può giocarci?

Scarabeo è molto adatto a chi ama i giochi di parole come i classici dell’enigmistica, ovvero cruciverba, parole crociate e così via. Comunque, chiunque, anche i non appassionati di glottologia, possono giocarci e divertirsi in famiglia e con gli amici.

Le indicazioni sulla scatola consigliano un’età minima di 10 anni.

Come funziona?

Possono giocare a Scarabeo da due a sei persone. Il tabellone di gioco dello Scarabeo possiede 289 caselle. In alcune di esse sono indicate dei numeri e delle lettere che servono per attribuire il punteggio. 2P e 3P duplicano e triplicano, rispettivamente, le parole composte dal giocatore, le caselle 2L e 3L, invece, aumentano allo stesso modo i punteggi delle lettere.

Le tessere di gioco, infatti, sono di diverso tipo: con all’interno lettere, vuote e con lettere e numeri (questi ultimi rappresentano i punti della tessera).

Il compito di ogni sfidante, al proprio turno, è quello di comporre un termine di senso compiuto entro un limite massimo di tempo che è stabilito a due minuti. All’inizio del turno, il giocatore deve possedere, sempre, otto tessere. Infatti, al termine del proprio turno dovrà obbligatoriamente pescare, a caso, le tessere dall’apposito sacchettino.

Le nuove parole composte da un giocatore devono avere in comune almeno una lettera con quelle sul tabellone, e possono incrociarsi solo in direzione verticale o orizzontale.

Una regola del gioco è il divieto di usare vocaboli come parole antiche, poetiche, derivanti da dialetti o, ancora, nomi e cognomi, etc. In generale, termini che possano alterare la correttezza del gioco.

Monopoly Classico: evergreen tra i giochi da tavolo di Hasbro

Tra i migliori giochi al mondo di contrattazione c’è sicuramente il Monopoly, che ha raggiunto una fama ormai globale. L’obiettivo finale del gioco è quello di riuscire a raggiungere la conquista di un vero e proprio monopolio. Per farlo, bisognerà muoversi per il percorso del tabellone cercando di comprare il maggior numero di proprietà presenti, così da poter ricevere denaro dagli altri sfidanti tramite gli affitti.

Punti di forza

Sicuramente, il Monopoly si distingue per la sua durabilità. Infatti, possedere questo gioco significa avere la certezza di poterlo utilizzare per tantissimi anni. Inoltre, si adatta a ogni circostanza ed è sinonimo di divertimento.

Contenuto della scatola

All’interno della scatola del Monopoly si troveranno il classico tabellone da gioco, il regolamento in lingua italiana, 2 dadi, 8 pedine realizzate in metallo con diverse forme, sedici carte probabilità e sedici imprevisto, ventotto carte contratto, trentasei casette verdi e tredici alberghi rossi. Non possono mancare, poi, le famose banconote, finte naturalmente (duecentodieci in totale), divise in diversi tagli da uno a cinquecento.

Chi può giocarci

Tutti almeno una volta nella vita abbiamo giocato a Monopoly. Questo fa capire quanto questo gioco sia noto e capace di intrattenere diverse generazioni di ragazzi e adulti. Le indicazioni della casa produttrice dicono che possono giocarci tutti, a partire dagli otto anni di età.

Come funziona?

Possono giocare al Monopoly un minimo di due giocatori fino a un massimo di sei sfidanti. La prima fase prevede una preparazione in cui i giocatori scelgono una pedina e concordano chi tra di loro farà il banchiere.

Dopodiché, vengono distribuiti, in modo casuale, i contratti e il capitale per iniziare il gioco (seguendo le indicazioni in base al numero dei partecipanti).

Tirando i dadi e procedendo sul tabellone, il segnalino di un giocatore può arrivare in diverse tipologie di caselle come: il Via, la sezione imprevisti e quella delle probabilità, la tassa, una proprietà, la casella di transito, il parcheggio e la tanto temuta prigione.

Ricordiamo che, prima di iniziare la sessione, ogni giocatore paga un costo fisso per i contratti ricevuti dalla banca.

Il gioco si conclude quando uno dei giocatori riesce a far fallire gli avversari, ovvero nel momento in cui il penultimo sfidante dovrà pagare, alla banca o all’avversario, una somma superiore a quella rimasta nel suo “conto”.

In alternativa si può giocare a tempo. Il vincitore della sessione sarà colui che, allo scadere del tempo concordato, avrà accumulato il capitale maggiore.

Il Mercante In Fiera: gioco da tavolo di Clementoni

Il gioco da tavolo Il Mercante in Fiera è uno dei titoli più conosciuti e rappresenta un grande classico che appassiona tantissimi bambini e adulti. Su Amazon, è possibile acquistare la nuova versione Deluxe che arricchisce la versione tradizionale con nuove fiches in plastica, un tabellone tutto rivisto e una modalità di gioco ripensata e avvincente.

I colori di questa rivisitazione sono stati resi molto più brillanti e accesi per dare al gioco una nuova veste e renderlo molto più coinvolgente. Si tratta di un titolo che consente di poter passare molto tempo in compagnia e trascorrere felici momenti di divertimento tra parenti e amici.

Il gioco, ideato in Italia, ha raggiunto negli anni il successo globale. Questi risultati hanno spinto la casa produttrice, la Clementoni, a studiare e mettere in commercio questa nuova versione che porta diversi aggiornamenti. La nuova modalità di gioco mira a ottenere lo stesso successo della precedente versione che viene considerata uno dei più bei giochi da tavolo, con carte, di sempre.

Punti di forza del gioco

Il Mercante in Fiera è uno di quei giochi intramontabili che stupisce e diverte sempre. Inoltre, le novità apportate dalla versione Deluxe rendono l’esperienza di gioco ancora più ricca e divertente.

Contenuto della scatola

All’interno della scatola di gioco vengono racchiuse le istruzioni, con in dettaglio le nuove regole, un tabellone con doppia facciata, centootto monete, trentasette segnalini e ottanta carte illustrate (quaranta rosse e quaranta blu).

Chi può giocarci?

Il Mercante in Fiera è adatto a tutti i bambini dagli 8 anni in su e agli adulti di ogni età. Il gioco è ideale in ogni situazione in cui si sta in compagnia e non solo nei periodi festivi. Il nuovo aggiornamento proposto da Clementoni, poi, rende la modalità di gioco molto più semplice grazie alla possibilità di utilizzare denaro non reale.

Regolamento della nuova versione

La nuova versione ha delle regole completamente nuove e una dinamica di gioco aggiornata. All’inizio della partita, senza che avvenga un’asta, vengono distribuite tutte le carte. I giocatori si trasformano in commercianti. Possono pagare per poter visualizzare una carta vincente o, in alternativa, possono guardare tre carte non vincenti gratis. Lo scopo del giocatore è quello di fare trattative con gli avversari per vendere o comprare le carte.

L’obiettivo è riuscire a guadagnare quante più monete attraverso i meccanismi di acquisto, vendita e scambio. Dopo la conclusione del terzo turno, viene effettuato il conteggio degli scambi effettuati da ogni giocatori ottenendo, così, un vincitore.

Indovina chi? Tra i più venduti giochi da da tavolo di Hasbro.

Per chi ama investigare e ha un grande spirito intuitivo, Indovina Chi? è, sicuramente, il gioco da tavolo ideale. Il gioco è composto da due plance, una per giocatore, di colore diverso (rosso e blu). Ognuna di queste presenta tantissimi personaggi da poter sistemare nelle diverse caselle, tutti con caratteristiche ben distinte. Lo scopo del gioco è indovinare il personaggio misterioso che lo sfidante ha pescato dal mazzo. Attenzione però, prima che lui indovini il vostro!

Il segreto per vincere è quello di formulare bene le domande, cercando di scegliere quelle che consentono di escludere più personaggi possibili fino a quando ne rimarrà uno solo, con la speranza che sia quello corretto.

Il gioco da tavolo Indovina Chi? è stato creato da Hasbro ed è in lingua italiana. Una sessione di gioco può durare, all'incirca, quindici minuti e il numero massimo di giocatori, per partita, è di due. Questo gioco è particolarmente adatto per i bambini dai 6 anni in su.

Si tratta di un grande classico noto in tutto il mondo e tra i più apprezzati dai bambini.

I punti di forza di Indovina chi?

Questo gioco di Hasbro presenta diversi pregi. Innanzitutto, può essere considerato, oltre a un gioco divertente, un'attività didattica per i bambini. Infatti, consente di allenare la logica, la visualizzazione e, soprattutto, la memoria fotografica.

Indovina chi? è, poi, un'idea regalo che funziona sempre. Il gioco ha avuto, nel tempo, così tanto successo che si tramanda tra diverse generazioni ed è sempre molto apprezzato. Infine, è facilmente trasportabile e può essere portato ovunque.

Contenuto della scatola

All'interno della scatola, verranno forniti un regolamento in italiano, con le diverse regole di gioco, due piattaforme da tavolo, due segna punteggio, una mazzo da quarantotto schede con i visi di tutti i personaggi e ventiquattro schede con i personaggi misteriosi.

Il montaggio delle piattaforme, per sicurezza, deve sempre essere effettuato da una persona adulta.

I bambini saranno molto contenti di divertirsi con un gioco che ha fatto innamorare tante generazioni. Indovina chi?, infatti, è un classico che non tramonta mai e che rimane nella memoria di tutti i bambini che ci hanno giocato.