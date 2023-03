Apple TV 4k Recensione 2023: principali caratteristiche e prezzo

Al giorno d’oggi quasi tutti i televisori in commercio includono alcune delle più importanti funzionalità smart. Ci potremmo dunque domandare per quale motivo una persona debba acquistare una Apple TV 4K? Questa guida nasce proprio con l’intento di rispondere a questa domanda. Approfondiremo insieme tutte le potenzialità e le caratteristiche di un dispositivo molto spesso sottovalutato. Non vi resta quindi che mettervi comodi e leggere la nostra guida.

Cos’è Apple TV

L’Apple TV 4K è un box multimediale che si connette tramite HDMI al televisore di casa per renderlo più “intelligente”. Questo dispositivo è assolutamente compatibile con le app di streaming più popolari. Dispositivi simili sono Amazon Fire TV o Google Chromecast. Apple TV non dispone quindi di uno schermo integrato e funziona con qualsiasi televisore che abbia un ingresso HDMI.

Si presenta come una piccola scatola nera arricchita dal solo logo di Apple. Il suo design è semplice e minimale, capace di sposarsi alla perfezione con qualsiasi ambiente domestico. Quando Apple TV 4K è attiva si accende un LED bianco, che non infastidisce l’utente durante la visione dei contenuti.

La confezione include anche un telecomando smart, chiamato Siri Remote. Il suo nome anticipa una delle sue funzioni più interessanti, ovvero l’integrazione con l’assistente vocale di Apple Siri. Il telecomando presenta un design maneggevole e ha un peso leggermente superiore rispetto ai modelli precedenti. Tale caratteristica è dovuta principalmente al materiale utilizzato, più solido e resistente.

I tasti del telecomando sono dodici: accensione/spegnimento, tasto Siri, quattro levette di navigazione, due dedicate al volume, uno di selezione, tasto muto, play/pausa, indietro e “TV”. Quest’ultimo serve per accedere al menu delle app o per avviare l’applicazione Apple TV. Questa integra tutti i contenuti del servizio a pagamento Apple TV+ e di alcune app di streaming (come Disney+).

Il telecomando dispone anche delle classiche funzioni di interfaccia con il televisore. Tramite esso, perciò, è possibile spegnere o accendere la TV o modificarne il volume. Nella zona superiore è presente un microfono, necessario per interagire con Siri. Il tasto superiore include anche un touchpad, utile per navigare nell’interfaccia in maniera più fluida e precisa. Si tratta di un telecomando davvero molto comodo e semplice da utilizzare. Peccato non aver incluso al suo interno il chip di AirTag, utile per trovare uno dei dispositivi casalinghi che si smarrisce più spesso.

Apple TV in versione 4K

📐 Dimensioni e peso: 31 x 93 x 93 mm; 208 g 🌐 Connettività: Wi-Fi; Wi‑Fi + Ethernet 🖥️ Processore: Chip A15 Bionic 📺 Compatibilità: Televisori HD e UHD con ingresso HDMI 🖴 Capacità: 64GB (Wi‑Fi); 128GB (Wi‑Fi + Ethernet) 🛒 Prezzo: Amazon: da 169,00 euro

Le dimensioni del box sono piuttosto contenute (31 x 93 x 93 mm), mentre il suo peso è di soli 208 grammi. L’archiviazione è disponibile in due versioni: 64 GB con connessione Wi-Fi e 128 GB con connessione Wi-Fi e Ethernet. Questa seconda versione pesa leggermente di più (218 grammi).

Per quanto riguarda le connettività, la dotazione è la stessa in entrambi i modelli. Sul retro sono presenti l’ingresso di alimentazione e l’ingresso HDMI in versione 2.1. Il box multimediale dispone di Wi‑Fi 6 con tecnologia MIMO 2×2 e di Bluetooth 5.0.

Il cuore pulsante della macchina è il chip A15 Bionic, lo stesso montato su iPhone 13 e iPhone 14. Questo processore è molto utile nel caso in cui si voglia trasformare il box in una vera e propria console di gioco (grazie all’abbonamento ad Apple Arcade). Per quanto riguarda invece i formati audio e video, troverete di seguito una lista di quelli supportati.

Formati video:

Video SDR con AVC/HEVC (Main/Main 10 Profile) fino a 2160p, 60 fps

Dolby Vision (Profile 5) fino a 2160p, 60 fps

HDR10+/HDR10/HLG con HEVC (Main 10 Profile) fino a 2160p, 60 fps

H.264 Baseline Profile livello 3.0 o inferiore con audio AAC-LC fino a 160 Kbps per canale, 48kHz, audio stereo nei formati .m4v, .mp4 e .mov

Video MPEG-4 fino a 2,5 Mbps, 640×480 pixel, 30 fps, Simple Profile con audio AAC-LC fino a 160 Kbps, 48kHz, audio stereo nei formati .m4v, .mp4 e .mov

Formati audio:

HE‑AAC (V1), AAC (fino a 320 Kbps)

Protected AAC (da iTunes Store)

MP3 (fino a 320 Kbps)

MP3 VBR, Apple Lossless

FLAC

AIFF e WAV

AC‑3 (Dolby Digital 5.1)

E‑AC‑3 (audio surround Dolby Digital Plus 7.1)

Dolby Atmos

Come funziona Apple TV

Partiamo subito col dire che Apple TV 4K può tranquillamente “dialogare” con tutti gli altri dispositivi Apple. Già dalla prima accensione la vostra tv sarà in grado di rilevare eventuali iPhone o iPad nei paraggi, proponendo una configurazione automatica e semplificata. In questo modo si eviteranno noiosi inserimenti di password e la configurazione sarà fatta in automatico.

IPhone e iPad, inoltre, possono essere utilizzati come un vero e proprio telecomando attraverso l’uso di una comoda tastiera. Non manca poi il supporto ad AirPlay per lo streaming e la regolazione della temperatura colore. L’integrazione di estende anche ad Apple Watch per l’utilizzo del servizio Apple Fitness+.

L’utilizzo dell’interfaccia di Apple TV 4K è davvero molto semplice. Il menu delle app è formato da alcune griglie, proprio come accade su iPhone e iPad. Le app presenti nel menu possono essere spostate manualmente e si possono creare nuove cartelle. Il tasto “TV” può essere configurato a piacimento per aprire il menu delle app o per avviare l’applicazione Apple TV.

L’app Apple TV, infatti, è il vero e proprio fulcro del sistema. Aprendola è possibile vedere i contenuti presenti nell’abbonamento Apple TV+ o ricercare film e serie TV. Questo meccanismo facilita di gran lunga la ricerca dei contenuti desiderati. In questo modo, infatti, non è necessario spostarsi da un’app all’altra per trovare ciò che si sta cercando. Interessante anche la coda di visualizzazione unificata, che integra tutti i contenuti che si stanno indipendentemente dalla piattaforma.

Apple TV 4K è compatibile con Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade ed Apple Fitness+. Questo significa che, tramite questo dispositivo, è possibile gestire contenuti di diverso tipo. Apple TV 4K può essere utilizzato per guardare film, ascoltare brani e giocare a tutti i titoli presenti nel catalogo di Apple Arcade. Ma non è tutto. Grazie a esso è possibile allenarsi con Apple Watch e sfruttare le offerte messe a disposizione dai professionisti del settore. Questi servizi sono integrati tra loro e consentono, ad esempio, di allenarci ascoltando al nostra playlist preferita da Apple Music.

Il catalogo di App Store per Apple TV è molto ricco e include applicazioni di ogni tipo. Si va dai giochi ai film, passando per la musica e tanto altro. Ovviamente non mancano le app di streaming più popolari, come Netflix, Prime Video, Disney+, NOW, RaiPlay, Mediaset Infinity, Paramount+, LIONSGATE+, Discovery+, DAZN, e TIM Vision.

Inoltre, è possibile collegare più account ad Apple TV. Il dispositivo si connette anche ad HomePod, che può essere utilizzato per impartire comandi tramite Siri. HomePod, inoltre, dà la possibilità di accendere o spegnere il televisore tramite un semplice comando vocale. Anche le AirPods possono essere connesse al box.

Va poi affrontato l’argomento HomeKit. Nonostante non esista una vera e propria app “Casa” per Apple TV, tutti i dispositivi connessi possono essere gestiti tramite il centro di controllo di tvOS. In alternativa la gestione può avvenire attraverso i comandi vocali di Siri. Molto comoda anche l’integrazione con i campanelli smart, che mostrano un’anteprima di chi è alla porta tramite un pop-up.

Infine, non si può non parlare di Siri. I comandi vocali, tra le altre cose, possono essere usati per riprodurre film e serie TV, mandare avanti o indietro un contenuto, aprire un’app, riprodurre un brano da Apple Music, riprodurre un podcast o chiedere informazioni sul meteo.

Perché acquistare Apple TV

L’Apple Tv non è un dispositivo strettamente necessario, ma è in grado di migliorare notevolmente il funzionamento della nostra tv. L’acquisto, innanzitutto, è consigliato solamente per gli utenti Apple. Non esiste, infatti, un modo migliore per interagire con Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e Apple Fitness+ se non con Apple TV.

In particolare, Apple Arcade e Apple Fitness+ sono un’esclusiva assoluta di Apple Tv. Ciò significa che, senza questo dispositivo, sarà impossibile riprodurli sulla nostra televisione. Il telecomando e il processore rappresentano altri due buoni motivi per procedere all’acquisto. In particolare, il processore A15 Bionic permette al televisore di essere molto più reattivo e veloce.

Come già detto, se possedete altri prodotti Apple l’acquisto di questo dispositivo è fortemente raccomandato. In particolare, è consigliato per tutti coloro che dispongono di un abbonamento ad Apple One (che integra tutti i servizi dell’azienda).

Prezzo: quanto costa Apple TV 4K?

Apple TV 4K è disponibile in due versioni differenti. La più economica include la connessione Wi-Fi e 64 GB di memoria integrata. Questa versione ha un prezzo di mercato di 169,00 euro. L’altra, invece, include la connessione Wi-Fi + Ethernet e 128 GB di memoria integrata. Quest’ultima ha un prezzo di 224,70 euro. Con l’acquisto si avrà la possibilità di ottenere un abbonamento gratuito di tre mesi per i servizi Apple TV+, Apple Arcade e Apple Fitness+.

Recensione finale: conviene acquistare Apple TV?

Come già anticipato, Apple TV non è un dispositivo necessario. Stiamo parlando di un accessorio secondario che sarà però molto utile per i fan di Apple. Come già detto in precedenza, consigliamo l’acquisto solamente a chi utilizza quotidianamente i prodotti del marchio californiano. Per tutti gli altri l’interfaccia smart del proprio televisore potrà bastare.

Domande frequenti su Apple TV 4K A cosa serve Apple TV 4K? Apple TV 4K è un box multimediale che si connette tramite HDMI al televisore di casa. Questo dispositivo renderà la vostra tv più smart e integrata perfettamente all’interno dell’ecosistema Apple. Cosa si può vedere con Apple TV? Le app di streaming compatibili con Apple TV sono Apple TV+, Netflix, Prime Video, Disney+, NOW, RaiPlay, Mediaset Infinity, Paramount+, LIONSGATE+, Discovery+, DAZN, TIM Vision, Spotify e YouTube. Come funziona Apple TV gratis? Con l’acquisto di una Apple TV 4K si avrà accesso a tre mesi gratuiti del servizio di streaming Apple TV+. Al termine della prova gratuita l’abbonamento si rinnoverà automaticamente al costo di 6,99 euro al mese. Come vedere Apple TV in 4K? Per vedere Apple TV in 4K bisogna possedere una Apple TV 4K e un televisore compatibile con la risoluzione 4K. In alcuni casi potrebbe bastare anche solo il televisore in 4K, se compatibile con l’app Apple TV.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.