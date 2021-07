Secondo quanto si apprende, il colosso cinese ZTE lancerà le nuove cuffie TWS chiamate “Buds” e “LiveBuds Pro” il prossimo 27 luglio.

ZTE Buds e LiveBuds Pro: cosa sappiamo?

ZTE ha un evento in programma per il 27 luglio ed è contestuale al lancio del nuovo smartphone Axon 30 5G. Si è appena scoperto che il device non sarà l'unico prodotto che l'azienda svelerà quel giorno. L'OEM cinese toglierà i veli anche a due nuovi auricolari TWS: Buds e LiveBuds Pro.

Le due cuffie si uniranno ai LiveBuds annunciati lo scorso anno e ai LiveBuds SE commercializzati ad aprile. In totale, la società terrà in listino ben quattro modelli di wearable.

Secondo un post Weibo dell'azienda, le LiveBuds Pro godranno della riduzione del rumore grazie alla presenza di ben sei microfoni (tre su ciascuna gemma) e un form factor ridotto; al contrario, le ZTE Buds dovrebbero presentare una lunga durata della batteria. L'immagine allegata ci permette di dare anche una buona occhiata al design dei prodotti in arrivo.

Entrambi gli auricolari saranno disponibili in colorazione bianca ma i loro design sembrano essere estremamente differenti. Gli ZTE Buds hanno delle gemme aperte con steli lunghi. La custodia per il trasporto è anche più alta ma stretta. Le LiveBuds Pro, al contrario, dispongono di un design chiuso con gommini in silicone che servono per la cancellazione passiva del rumore. Ci sono anche LED sugli auricolari e sulla cover di ricarica.

Sebbene entrambi gli auricolari costeranno sicuramente più dei LiveBuds e dei LiveBuds SE; tuttavia, ci aspettiamo che siano dei gadget low-cost e convenienti.

