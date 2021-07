Secondo quanto si apprende dalle parole del dirigente di ZTE, un telefono con 20 GB di RAM è nell'ordine delle cose e potrebbe presto arrivare sul mercato.

ZTE: cosa sappiamo di questo smartphone?

Circa cinque anni fa, la RAM massima che si poteva trovare sulla maggior parte dei device mobili non superava i 4 GB. Ora, questo è ciò che si trovano anche sul più economico dei telefoni low-cost. Molte ammiraglie vantano ben 12 GB di RAM con alcune che si spingono fino a 16 GB di RAM. Qualcuna – addirittura – supera i 18 GB come il Lenovo Legion 2 Pro. Potremmo vedere l'asticella alzarsi con un telefono da 20 GB di RAM di ZTE nel prossimo futuro.

Il dirigente del marchio, Lu Qianhao, ha pubblicato un post su Weibo che suggerisce che un telefono con 20 GB di RAM sia prossimo al debutto su scala mondiale. Il post ha portato a fare diverse speculazioni sulle specifiche tecniche del primo telefono da 20 GB di RAM.

Alcuni credono che il dispositivo possa incorporare la funzione RAM virtuale che abbiamo visto adottare da alcuni produttori. Quindi il telefono potrebbe avere 18 GB di RAM e 2 GB di RAM virtuale. Tuttavia, c'è anche la possibilità che abbia effettivamente 20 GB di RAM fisica.

Non sappiamo quando verrà mostrato il dispositivo. C'è anche la possibilità che non arrivi sul mercato nel breve tempo oppure ancora, questo dispositivo potrebbe essere ancora in uno stato prototipale. Ad ogni modo, potrebbe essere il futuro ZTE Axon 30 con selfiecam in-display o, perché no, un flagship di cui non sappiamo assolutamente nulla, per ora.

Restate connessi con noi per saperne di più nei prossimi giorni.

