ZTE Axon 40 Ultra vs Galaxy S22 Ultra: gemelli separati alla nascita­?

No, non siete i soli a pensare che effettivamente il nuovo ZTE Axon 40 Ultra abbia un design molto simile a quello di Samsung Galaxy S22 Ultra. Anzi, si potrebbe quasi dire che i due smartphone top di gamma siano gemelli separati alla nascita, soprattutto se presi in considerazione frontalmente dove l’unica differenza tra i due è circoscritta alla fotocamera frontale di tipo punch hole per il device di Samsung e di tipo UDC (Under Display Camera) per il dispositivo di ZTE.

In queste ore a mettere in risalto l’incredibile somiglianza tra i due device ci pensa il buon Ice Universe, volto noto sul web per le sue puntuali indiscrezioni e considerazioni sul mondo mobile in generale.

Il design di ZTE Axon 40 Ultra è (quasi) identico a quello del top di gamma di Samsung

Entrambi i device dispongono di un ampio pannello leggermente curvo sui lati lunghi con cornici estremamente ottimizzate, anche se in questo caso è il device di ZTE a spingersi leggermente oltre offrendo ai propri utenti un’esperienza dal forte sapore premium per via di una ulteriore ottimizzazione e ovviamente della fotocamera integrata nel display.

ZTE Axon 40 Ultra vs Galaxy S22 Ultra pic.twitter.com/zA1PExvUQA — Ice universe (@UniverseIce) May 9, 2022

Le ultime informazioni rilasciate da ZTE indicano che il nuovo top di gamma sarà presto presentato anche per il mercato internazionale, si parla del mese di giugno, ma nel mentre chi è alla ricerca di un device di altissimo livello non può che puntare allo smartphone di Samsung. A tal proposito, Samsung Galaxy S22 Ultra è in offerta su Amazon con caricatore incluso.

Scheda tecnica ZTE Axon 40 Ultra