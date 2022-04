ZTE Axon 40 Ultra: il suo punto di forza saranno le fotocamere?

Ci avviciniamo sempre più alla data di lancio della serie ZTE Axon 40 e in queste ore la compagnia ha pubblicato un teaser ufficiale in cui svela alcune caratteristiche del modello ZTE Axon 40 Ultra, soprattutto dal punto di vista delle fotocamere.

In base al teaser disponibile in rete, apprendiamo che ZTE Axon 40 Ultra si focalizzerà molto sulla qualità delle foto e sulla registrazione dei video; il nuovo top di gamma monterà tre sensori da 64 MP con supporto alla registrazione video a risoluzione 8K, una specifica che lo rende uno dei pochi device al mondo a garantire questo genere di qualità.

ZTE Axon Z40 Ultra arriverà con tre fotocamere da 64 MP

Entrando nel dettaglio, il modulo fotografico posteriore del device di ZTE sarà costituito da un sensore principale da 64 MP, un sensore ultra grandangolare realizzato in casa da 64 MP e un sensore periscopico da 64 MP; non è chiara la composizione della fotocamera frontale. Secondo il leaker WHY LAB inoltre, il device dovrebbe montare un sensore Sony IMX787 da 64 MP con supporto OIS come lente principale, un sensore Sony IMX787 da 64 MP con lente ultra grandangolare e un sensore OmniVision OV64GB da 64 MP con supporto OIS come lente periscopica.

Con ogni probabilità sotto la scocca sarà presente il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con RAM di tipo LPDDR5 e spazio interno di tipo UFS 3.1, mentre frontalmente è atteso un display OLED con bordi curvi, frequenza di aggiornamento di alto livello e risoluzione superiore al Full HD+; come il modello Axon 40, anche la variante Axon 40 Ultra è attesa con una fotocamera sotto il display.

Infine, il leaker è convinto che il device sarà munito di una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 65W, Android 12 con la personalizzazione MiFavor UI e un prezzo di lancio indicativamente pari a circa 720€ al cambio.