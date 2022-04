ZTE Axon 40, con fotocamera sotto il display, sarà presentato a maggio

Un nuovo rapporto proveniente dalla Cina svela che la data di lancio del nuovo smartphone di fascia alta di ZTE, ovvero ZTE Axon 40, è stata fissata per il prossimo 9 maggio. In base alle informazioni pubblicate in rete, sappiamo che il nuovo terminale del colosso cinese monterà una fotocamera sotto il display e rappresenterà uno dei punti chiavi della presentazione.

Secondo quanto apprendiamo dai rumor pubblicati in rete, sappiamo che il device dovrebbe montare un display OLED da 6.67 pollici a risoluzione Full HD+ con aspect ratio in 20:9, sensore di impronte integrato e cornici estremamente ottimizzate.

Un leak svela la data di lancio di ZTE Axon 40

Come ogni nuovo smartphone di fascia alta, anche ZTE Axon 40 sarà molto probabilmente alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con supporto fino a 12 GB di RAM e fino a 1 TB di spazio interno; non ci sono chiare informazioni per quanto riguarda il taglio di memoria interna, ma pare che la compagnia voglia dare la possibilità ai propri utenti di acquistare uno smartphone con 1 TB di spazio.

La fotocamera posteriore sarà molto probabilmente costituita da un sensore principale da 64 MP, un sensore secondario da 8 MP (ultra grandangolare?) e un sensore da 5 MP (macro o di profondità, ancora non è ben chiaro); frontalmente, invece, la fotocamera nascosta sotto il display avrà una risoluzione di 44 MP. Infine, ZTE Axon 40 è atteso con una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65W e da Android 12 con la personalizzazione proprietaria di ZTE.