YouTube vi mostrerà le parti più interessanti dei video

YouTube spesso consente ad alcuni utenti di partecipare agli esperimenti, dando loro l'opportunità di provare nuove funzionalità in anteprima che non sono ancora disponibili per la maggior parte delle persone. Ora Google ha annunciato che un piccolo numero di clienti sarà in grado di vedere dei “segni speciali” sopra la barra di avanzamento nei video di YouTube.

YouTube: un esperimento speciale per pochi fortunati

I dati dell'esperimento sono stati visualizzati nella pagina di supporto di YouTube. In linea con la descrizione della funzione, il servizio sta sperimentando la visualizzazione di contrassegni speciali per gli utenti così da aiutarli a trovare le parti più interessanti del video.

I partecipanti al test vedranno un grafico speciale sopra la classica barra di avanzamento rossa; più alto è il grafico, più spesso questa parte del video viene visualizzata dagli utenti. La nota sottolinea che solo una piccola percentuale di persone sta scoprendo questa funzionalità in test.

Qualcosa di simile è presente da tempo su alcuni siti di intrattenimento, ma non si sa ancora quanto sarà diversa la variante di Google; non sono state ancora segnalate testimonianze confermate da parte di nessuno.

È possibile che se l'esperimento avrà un esito positivo, le colonne corrispondenti appaiano non solo per il focus group, ma anche per altri clienti. Si legge sul sito:

Test del coinvolgimento sopra la barra di avanzamento: stiamo sperimentando mostrando agli spettatori un segnale per aiutarli a vedere rapidamente quali parti di un video potrebbero essere interessanti. Se stai partecipando a questo esperimento, vedrai un grafico sopra la barra di avanzamento rossa durante lo scrub: se il grafico è alto, significa che una parte del video è stata guardata di frequente. Nota: questo esperimento è disponibile solo per una piccola percentuale di spettatori su dispositivi mobili e desktop.

Nelle notizie correlate, riportiamo che gli sviluppatori di Google continuano a rendere YouTube più attraente per gli utenti aggiungendo funzioni utili. Questa volta parliamo della possibilità di tornare facilmente a guardare i video che si stavano vedendo sul telefono direttamente dal PC senza interruzioni e riprendendo dallo stesso punto in cui ci si è interrotti.