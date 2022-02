Youtube: ricerca in cronologia anche per l'applicazione Android e iOS

Youtube sta gradualmente implementando nell'applicazione per Android e iOS una funzionalità che gli utenti chiedevano a gran voce: la ricerca tra i video elencati nella cronologia, possibilità già a disposizione di chiunque utilizzi quotidianamente la versione web della piattaforma.

Nuovo aggiornamento per Youtube: come cercare nella cronologia

Già da tempo, coloro che visitano il sito web di Youtube possono tranquillamente effettuare una ricerca tra i video visualizzati fino a quel momento dal proprio account. Una funzione che potrebbe tornare molto utile qualora si volesse risalire ad uno specifico filmato visto in precedenza ma del quale esistono diversi contenuti alternativi caricati da più utenti.

Per cui, recandoti nella sezione “Cronologia” (nel caso il tuo account fosse già stato incluso nell'aggiornamento), potresti notare la presenza di una barra dedicata con a fianco la lente d'ingrandimento e la scritta “Cerca nella cronologia visualizzazioni”. A quel punto non dovrai fare altro che inserire la parola chiave di tuo interesse e procedere con l'operazione di ricerca.

Invece, per tornare all'elenco completo dei video visualizzati su basterà cliccare in corrispondenza del tasto “X” disponibile a destra. Una funzionalità certamente gradita su Youtube per Android e iOS che, senza ombra di dubbio, porterà ad un notevole risparmio di tempo in simili situazioni: era ora che questa feature approdasse anche sull'applicazione in versione mobile.