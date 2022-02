Youtube introduce una novità che ricorda parecchio TikTok ed Instagram

YouTube sta applicando un piccolo ritocchino alla sua interfaccia: è stato introdotto un nuovo indicatore, utile per avvisare gli utenti ogni qualvolta un canale dovesse realizzare una trasmissione in live streaming sulla piattaforma.

I canali in live streaming su Youtube avranno un nuovo indicatore

L'iniziativa è stata annunciata su Twitter mediante il profilo pubblico di Neal Mohan, chief product officer di Youtube:

Come si nota dallo screenshot, un anello colorato con la parola “Live” in sovraimpressione verrà mostrato in corrispondenza dell'immagine del canale durante la live. Cliccando su di esso, l'utente potrà accedere in modo immediato alla trasmissione dal vivo. Questo dovrebbe semplificare di molto la distinzione fra i contenuti disponibili su Youtube, agevolando gli iscritti nell'operazione di ricerca.

Una funzionalità tanto utile quanto (in realtà) per nulla “nuova”, essendo già disponibile da tempo su altre applicazioni. Tra queste, andrebbe di sicuro menzionata TikTok: anche qui individuiamo un anello pulsante che circonda l'immagine del profilo di un canale in occasione delle dirette streaming, visibile scorrendo il feed.

Allo stesso tempo, Youtube potrebbe essersi ispirata ad Instagram che, come molti di voi già sanno, mostra il rispettivo indicatore nella zona alta dell'interfaccia qualora fosse disponibile una trasmissione dal vivo effettuata da uno dei profili seguiti sul popolare social network.