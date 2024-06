YouTube, regole più stringenti per i video che mostrano armi da fuoco

YouTube rende ancora più severa la sua politica relativa ai video in cui vengono mostrate armi da fuoco, imponendo divieti e limiti di età per quei contenuti in cui viene mostrato come rimuovere la sicura (ma non solo). Le nuove modifiche, fa sapere YouTube nella sua pagina di supporto, diventeranno effettive a partire dal 18 giugno 2024.

Cosa sarà vietato e i limiti d’età

Ma cosa cambia effettivamente? A partire dal 18 giugno, YouTube bandirà completamente video che mostrano come rimuovere la sicura da un’arma da fuoco. Le nuove regole si applicheranno a quelle già vigenti, che vietano contenuti in cui si indirizza alla compravendita di armi da fuoco o in cui gli spettatori vengono istruiti sulla loro fabbricazione (inclusi munizioni e accessori, con relativa installazione). Il divieto si applica anche alle live che mostrano qualcuno che impugna, maneggia o trasporta un’arma.

Per tutti quei contenuti che non violano espressamente le regole, la piattaforma ne imposterà limiti di età fino ai 18 anni. Un esempio sono i video in cui viene mostrato l’uso di un’arma da fuoco fatta in casa (ad esempio stampata in 3D). YouTube specifica, inoltre, che le linee guida potrebbero non applicarsi all’utilizzo di armi in contenuti artistici come film e videogiochi, con eccezioni anche per video militari, di polizia, notiziari o filmati in zone di guerra.

Tutti i video che violano le nuove politiche verranno rimossi: la prima volta l’utente riceverà soltanto un avviso senza alcuna penalità per il canale. Successivamente, se la stessa regola viene violata nuovamente entro 90 giorni, YouTube invierà un nuovo avviso: al raggiungimento di tre avvertimenti nel giro di 90 giorni, il canale viene chiuso definitivamente.