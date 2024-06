YouTube Music per web cambia volto: ora è tutto più ordinato

YouTube Music si è fatta spazio, negli ultimi anni, nella schiera delle app di streaming musicali più popolari. Lo stesso non si può dire della sua interfaccia utente per desktop, giudicata troppo poco coesa e dispersiva. Per YouTube Music è tempo di una ventata di novità: l’azienda ha infatti deciso di ottimizzare il layout web della piattaforma, in particolare nella visualizzazione di album e playlist.

Zero spazio sprecato: come cambia YouTube Music

Secondo un report di 9toGoogle, a brevissimo la vecchia interfaccia utente di YouTube Music per web lascerà spazio a un design riprogettato a due colonne per album e playlist: la prima colonna evidenzia la copertina dell’album, l’anno e la descrizione oltre ai pulsanti di riproduzione; la seconda, invece, elenca le tracce incluse, il numero di riproduzioni, la durata dei brani e l’artista.

Un bel cambiamento rispetto al layout precedente, in cui i contenuti di quella che è ora la prima colonna erano invece disposti nella parte superiore dello schermo, seguito dall’elenco di brani ora ordinato nella seconda colonna. Il risultato? Tanto spazio sprecato, poiché i margini desktop sono molto più ampi rispetto alla visualizzazione mobile, lasciando vuoti inutilizzati. La nuova interfaccia utente, invece, sfrutta al meglio i display più ampi, condensando più informazioni.

YouTube Music ha adottato per la prima volta questo layout ottimizzato per album e playlist su tablet Android (non iPad). Sebbene l’azienda abbia già iniziato il rollout agli utenti desktop, l’interfaccia ridisegnata non è ancora disponibile per tutti, ma è probabile che lo sarà presto.