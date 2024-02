Younited Credit: la soluzione più veloce e trasparente per il tuo prestito online

Veloce, trasparente e semplice: questi i tre concetti chiave associabili a Younited Credit, l’intermediario finanziario numero uno in Italia per richiedere un prestito online. Veloce perché per presentare la domanda occorrono meno di tre minuti, trasparente perché i prestiti proposti sono tutti a tasso fisso e rate costanti, e infine semplice perché la procedura da completare per richiedere un prestito personale è alla portata di chiunque.

Come richiedere un prestito online con Younited Credit in meno di tre minuti

La prima cosa da fare se vuoi richiedere un prestito personale online è collegarti alla pagina dedicata al servizio di Younited Credit. Fatto questo, fai clic su Scegli il progetto e seleziona il motivo per cui stai richiedendo un prestito, quindi fai lo stesso su Scegli l’importo per decidere l’importo del finanziamento, dopodiché premi sul pulsante Richiedi subito per andare alla finestra successiva.

Nella nuova schermata che si apre inserisci il tuo indirizzo di posta elettronica, per poi premere sul bottone Richiedi fattibilità. Puoi ottenere quest’ultima inserendo di nuovo la tua e-mail, oltre che il codice fiscale e il tipo di impiego. È tutto, non devi fare altro ora se non aspettare l’esito della domanda da parte di Younited Credit.

La richiesta di preventivo di un prestito è gratuita e senza impegno: la pagina dedicata al servizio è disponibile a questo indirizzo. Puoi visualizzare il tasso fisso e la rata del prestito nel giro di pochi minuti, ottenendo una risposta chiara entro massimo 24 ore dalla presentazione della domanda.