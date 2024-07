Con Revolut Premium dici addio a commissioni folli all'estero e i primi 3 mesi sono gratis

Agosto si avvicina e sono sempre di più gli italiani si apprestano a mettersi in viaggio per unirsi ai tanti connazionali che già nelle scorse settimane hanno iniziato le loro vacanze. Che la meta scelta sia in Italia o che si decida di andare in vacanza all’estero, Revolut Premium è sempre la soluzione giusta per vivere le ferie in pieno relax senza preoccuparsi delle spese per le commissioni. Tra i vantaggi di un conto multivaluta come Revolut Premium c’è infatti lo sconto del 20% sulle commissioni per i bonifici esteri, un vantaggio non da poco per chi, come dicevamo prima, decide di passare il periodo vacanziero fuori dai confini nazionali.

Revolut Premium è gratis per i primi 3 mesi, ecco come approfittare dell’offerta

Scegliere Revolut Premium significa avere anche la possibilità di convertire il proprio denaro senza limiti in oltre 29 valute, il tutto senza pagare le commissioni di cambio. Il conto include inoltre un’assicurazione viaggio che protegge durante i piccoli contrattempi, come le situazioni di voli in ritardo, di bagagli smarriti o in caso di infortuni che dovessero accadere durante il soggiorno vacanziero. Revolut mette inoltre a disposizione del cliente un’app scaricabile gratuitamente attraverso cui è possibile gestire ogni aspetto del servizio.

Fin qui abbiamo visto i principali vantaggi offerti dal conto multivaluta, ma attivare adesso Revolut Premium è un’occasione unica a cui non si può rinunciare. Vi state chiedendo per quale motivo? Semplice, perché i nuovi iscritti possono avere i primi 3 mesi di Revolut Premium gratis e iniziare a pagare al termine del periodo di prova gratuita. Inoltre, Revolut lascia sempre al cliente la libertà di decidere in qualunque momento se continuare con la sottoscrizione o disdire senza ulteriori spese, per cui si può dire che mai come adesso è stato così semplice provare Revolut Premium.