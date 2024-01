Yoga Slim 7 Pro X 14 in super offerta a 899€ sul Lenovo Store (ULTIME ORE)

Il notebook Yoga Slim 7 Pro X 14, nella configurazione 16+1TB, è uno dei protagonisti assoluti delle offerte Flash sale disponibili sul Lenovo Store. Fino alla mezzanotte di oggi è possibile acquistarlo a soli 899,01 euro, per effetto del maxi sconto del 40% sul prezzo consigliato di 1.299,01 euro. Per beneficiare dello sconto, usa il codice JANUARY10 in fase di acquisto.

La velocità dei nuovi processori Ryzen 6000 HS Creator Edition e la durata della batteria extra-large sono i due fiori all’occhiello del Lenovo Yoga Slim 7 Pro X 14, un computer che si rivolge ai content creator professionisti e agli appassionati di gaming.

Yoga Slim 7 Pro X 14: risparmia 400 euro sul sito di Lenovo

Il modello Pro X 14 del Lenovo Yoga Slim 7 è dotato del nuovo processore Ryzen 7 6800HS (fino a 4,7 GHz), affiancato dall’unità SSD da 1TB M.2 PCIe Gen4 e 16 GB di RAM (LPDDR5-6400MHz). A muovere il tutto c’è invece il sistema operativo Windows 11 Home.

Un altro punto di forza del notebook di Lenovo è lo schermo da 14,5″ con risoluzione 3K, con refresh rate a 120 Hz. Presente anche una webcam Full HD con microfono array e coperchio per la privacy.

A completare una scheda tecnica da primo della classe troviamo la batteria a 4 celle ai polimieri di litio 70 Wh, in grado di coprire un’intera giornata di lavoro.

Cogli al volo l’offerta Flash sale di Lenovo per risparmiare 400 euro sull’acquisto del potente Yoga Slim 7 Pro X 14. La disponibilità è limitata, potrebbe terminare ancora prima dell’offerta (che scade a mezzanotte), quindi il nostro consiglio è quello di agire in fretta.

