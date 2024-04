Yoga Pro 7 14 (16-512 GB) in super offerta a 799€ sullo store di Lenovo con questo codice

Se sei alla ricerca di un PC per lavorare al meglio con i più avanzati software di grafica e hai un budget inferiore a 1.000 euro, ti segnaliamo il notebook Lenovo Yoga Pro 7 14 in offerta sullo store ufficiale a 799 euro invece di 1.099 euro. Per usufruire della promozione in corso, dopo aver aggiunto il prodotto al carrello usa il coupon APRIL.

Il modello in promo di Yoga Pro 7 14 di Lenovo è dotato di processore AMD Ryzen 7 7735HS e scheda grafica AMD Radeon 680M integrata, nella configurazione da 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Alla luce anche del prezzo a cui viene venduto, è uno dei migliori portatili dal rapporto qualità-prezzo oggi in circolazione.

Yoga Pro 7 14 in offerta a 799 euro sullo store ufficiale di Lenovo

Convalidato da NVIDIA Studio, il PC Yoga Pro 7 di ottava generazione è la scelta ideale per quanti oggi lavorano con programmi di grafica esigenti dal punto di vista delle prestazioni e non hanno a disposizione un budget che consenta loro di guardare ai modelli premium di fascia superiore.

Al di là delle performance, il notebook di Lenovo offre una robustezza di livello militare, essendo compatibile con gli standard MIL-STD 810H. Resistenza che fa rima con eleganza, in particolare nell’iconico colore Tidal Teal e nella variante Storm Grey.

Tra le chicche del modello Yoga Pro in questione segnaliamo anche il display PureSight Pro 3K da 14,5 pollici. In virtù di una frequenza di aggiornamento rapidissima, l’esecuzione del rendering diventa ancora più veloce.

Lenovo Yoga Pro 7 da 14 pollici è in offerta a 799 euro invece di 1.099 euro sul sito ufficiale di Lenovo. Per ottenere lo sconto di 300 euro ricordati di aggiungere a carrello il coupon APRIL, scritto tutto in maiuscolo.