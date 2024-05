Mini PC Beelink in offerta a 289,99€ (-22%): AMD Ryzen 5, Wi-Fi 6, fino a 64GB di RAM

Il Beelink SER5 è un computer desktop compatto e potente, ideale per chi cerca prestazioni elevate in uno spazio ridotto. Nonostante le sue dimensioni ultra-compatte, è equipaggiato con il potente processore AMD Ryzen 5 5560U: garantisce prestazioni stabili e affidabili, perfette per applicazioni di multitasking intense come editing video, gaming e software di progettazione.

Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo imperdibile: grazie allo sconto del 22%, per poco tempo può essere tuo a solamente 289,99€! Ti consigliamo di fare davvero in fretta: l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

La configurazione di memoria comprende 16 GB di RAM DDR4 e un SSD NVMe M.2 da 500 GB, che assicura una capacità di archiviazione rapida con velocità di lettura fino a 2500 MB/s. C’è ampio margine di personalizzazione: potrai espandere la RAM fino ad un massimo di 64GB, idem per l’SSD che supporta unità NVMe fino a 2TB (e c’è anche il supporto per HDD SATA da 2,5 pollici).

Il Beelink SER5 supporta la configurazione di triple display grazie alla sua grafica Radeon a 6 core a 1600MHz, che permette di collegare fino a tre monitor utilizzando le porte DP, HDMI e Type-C. Sul fronte della connettività, il Mini PC supporta lo standard WiFi 6, che offre una velocità di trasmissione elevata, arrivando fino a 2400 Mbps.

Il sistema di raffreddamento del Beelink SER5 include una grande ventola silenziosa e un doppio tubo di conduzione del calore, che aiutano a mantenere le temperature della CPU controllate, proteggendo il sistema dall’overheating anche durante l’uso intensivo.

Per tutti questi motivi, ti suggeriamo di non farti assolutamente scappare questa offerta: acquistalo subito risparmiando!