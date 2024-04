La scheda video NVIDIA RTX 4070 Ti SUPER è best-buy grazie all'offerta Amazon!

È da un sacco di tempo che vuoi aggiornare il tuo PC fisso con una nuova scheda video? È appena atterrata l’offerta che tanto aspettavi! Grazie allo sconto Amazon riservato alla Gaming Week, potrai ottenere una MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER, alla modica cifra di 893,33€!

Tutte le caratteristiche della scheda video NVIDIA

Il fulcro di questa scheda video, che la distingue rispetto agli altri modelli, è la TORX Fan 4.0: una soluzione rivoluzionaria che, grazie alla collaborazione delle pale delle ventole, genera un flusso d’aria concentrato per un raffreddamento superiore. Inoltre, la tecnologia Airflow Control dirige l’aria verso le alette di raffreddamento con precisione chirurgica, mentre la funzione Zero Frozr assicura un funzionamento silenzioso quando il gioco si fa meno intenso. E con il supporto NVIDIA G-SYNC e DLSS 3.0, la fluidità e la qualità dell’immagine sono assicurate

Sotto il cofano, questa GeForce RTX 4070 Ti SUPER di MSI brilla grazie all’architettura NVIDIA Ada Lovelace, che offre prestazioni di ray tracing e DLSS 3.0 fino a due volte superiori rispetto alla generazione precedente. I 16 GB di memoria GDDR6X sono un vero e proprio biglietto per un’esperienza di gioco fluida e senza lag, anche nei titoli più esigenti. E il design a 3 ventole e l’overclock di fabbrica sono la ciliegina sulla torta, garantendo prestazioni elevate e costanti nel tempo.

Non mancano le chicche estetiche e funzionali, come la retroilluminazione Mystic Light che ti permette di personalizzare l’aspetto della tua scheda video con un tocco di colore e stile. Infine, la piastra posteriore rinforzata non solo aumenta la rigidità della scheda, ma previene anche il piegamento.

Rendi il tuo PC potentissimo grazie alla scheda video MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER. Grazie allo sconto, la pagherai 893,33€ anziché 959,00€!