Yamaha True X 1A in offerta: uno speaker portatile che si può collegare alle soundbar

Questo ottimo device della Yamaha non è un semplice speaker: lo puoi usare anche in concerto con una soundbar per creare un vero e proprio impianto home theater. Insomma, versatilissimo e con una qualità del suono fenomenale: oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo spettacolare: lo paghi 129€, con uno sconto del 23% sul suo normale prezzo di listino.

Il Yamaha True X 1A è leggero e compatto, con una batteria che offre fino a 12 ore di riproduzione continua. È resistente all’acqua e alla polvere con certificazione IP67, rendendolo adatto per l’uso all’aperto e in ambienti variabili. Può essere ricaricato tramite USB-C o con una base di ricarica opzionale, il che aggiunge flessibilità per diverse situazioni di utilizzo.

In modalità Solo, il True X 1A funziona come un altoparlante Bluetooth portatile, ideale per ascoltare musica ovunque. In modalità Surround, può essere utilizzato con una soundbar True X (che puoi acquistare in offerta qui) per creare un sistema audio surround wireless. Il processo è facilissimo: non sono necessari cavi aggiuntivi, si collega in modo semplice e pressoché istantaneo.

Insomma, se stai cercando una soluzione davvero versatile, che ibridi le funzioni di uno smart speaker con quelle di un home theater modulare, non esiste davvero una soluzione migliore. Rimane ancora poco tempo per approfittare di questa offerta: non fartela scappare!