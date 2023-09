Xiaomi Watch S1 Active: non perdere questa OCCASIONE (-52%)

Se stai cercando un orologio intelligente che sia un compagno affidabile per il fitness, ma che offra anche una serie di funzioni avanzate, non cercare oltre. Lo Xiaomi Watch S1 Active è la soluzione perfetta, e oggi è disponibile su Amazon con uno sconto FOLLE del 52%. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 96,80 euro.

Xiaomi Watch S1 Active: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Lo Xiaomi Watch S1 Active è dotato di un display AMOLED HD da 1.43 pollici, che offre una qualità delle immagini sorprendente e colori vividi. La sua elegante ghiera in metallo conferisce al dispositivo un aspetto sofisticato, adatto a qualsiasi occasione. Inoltre, il display ha una frequenza di aggiornamento a 60 Hz, il che significa che godrai di una grafica fluida e nitida in qualsiasi momento.

Con ben 117 modalità di fitness tra cui scegliere, lo Xiaomi Watch S1 Active è pronto a soddisfare tutte le tue esigenze. Tra queste modalità, ne troviamo 19 professionali, come HIIT e macchina ellittica, che ti aiuteranno a mantenerti in forma e a raggiungere i tuoi obiettivi di allenamento. La resistenza all’acqua fino a 5 ATM significa che puoi usarlo in piscina o sotto la doccia senza preoccuparti.

La tecnologia GPS dual-band integrata assicura una localizzazione rapida e precisa, sia che tu stia correndo in città o esplorando sentieri in montagna. Non dovrai più preoccuparti di perdere la strada o di misurare in modo inaccurato le tue distanze.

Lo Xiaomi Watch S1 Active si prende cura di te in ogni momento. Monitora costantemente la frequenza cardiaca, misura i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e tiene traccia della qualità del sonno. Sarai sempre informato sulla tua salute e benessere.

Questo smartwatch non si limita al fitness. Supporta il pagamento contactless MasterCard, il che significa che puoi effettuare acquisti in modo rapido e sicuro senza dover estrarre il portafoglio. Inoltre, grazie alle chiamate telefoniche Bluetooth, puoi rispondere alle chiamate direttamente dal tuo polso, senza dover tirare fuori il telefono.

Con una batteria che dura fino a 12 giorni con un uso normale, lo Xiaomi Watch S1 Active non ti lascerà mai a corto di energia. Puoi usarlo senza preoccuparti di doverlo ricaricare ogni giorno.

In conclusione, lo Xiaomi Watch S1 Active è lo smartwatch che offre un mix perfetto tra funzionalità avanzate, design elegante e prestazioni eccellenti. Con lo sconto assurdo del 52% su Amazon, è il momento perfetto per acquistarlo al prezzo stracciato di soli 96,80 euro. Affrettati le scorte a disposizione sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.