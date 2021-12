Xiaomi vuole battere i competitor: ecco come

Xiaomi investirà oltre 15 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo nel corso dei prossimi 5 anni. Al di fuori della Cina, l'OEM cinese ha ancora l'impressione di essere un marchio economico che esiste al solo scopo di offrire di più a minor prezzo.

Xiaomi investirà 15 miliardi in ricerca e sviluppo

Sebbene la strategia abbia servito abbastanza bene la società sin dal suo avvento, Xiaomi sa che per mantenere la crescita, deve superare la concorrenza. E quale modo migliore per farlo se non migliorare la ricerca?

Tenendo questo probabilmente in mente, il presidente e fondatore di Lei Jun ha annunciato ieri che gli obiettivi dell'azienda per gli investimenti in ricerca e sviluppo nei prossimi 5 anni sono stati aumentati a 100 miliardi di Yuan (circa $ 15 miliardi).

Il CEO ha inoltre rivelato sotto lo stesso post che 22 miliardi di Yuan erano già stati investiti negli ultimi due anni e che Xiaomi ora ha 16.000 ingegneri, il che significa che le cose stanno andando bene e secondo i piani. Dice che tutto è stato fatto per “essere all'altezza delle aspettative dei Mi Fan“.

E non è che tutto il denaro che scorre in ricerca e sviluppo sia stato infruttuoso poiché i risultati si sono effettivamente riflessi sui suoi ultimi prodotti: un buon esempio è la tecnologia CyberFocus e Image Brain sviluppata dalla compagnia nelle fotocamere delle sue ultime ammiraglie rilasciate ieri e che promette progressi nel tracciamento degli oggetti e velocità di elaborazione delle immagini.

L'investimento ha anche, molto probabilmente, un ruolo importante da svolgere nel convincere l'azienda a divergere in altre attività, compresi i prodotti per la casa intelligente e persino i veicoli elettrici.