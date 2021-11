Xiaomi VIOMI V3: una BESTIA di robot lava e aspira (-140€)

Xiaomi VIOMI V3 è un robot aspirapolvere spettacolare. Non solo aspira, ma si occupa anche di lavare in modo efficace il pavimento. Tutte le pulizie vengono effettuate con estrema precisione, grazie alla tecnologia con cui il dispositivo è equipaggiato. Scansione laser degli ambienti, connessione a Internet attraverso il WiFi, mappatura delle stanze, sensori anticollisione e autonomia impressionate.

Xiaomi VIOMI V3: il robot aspira e lava che non ti aspetti

Un design super elegante, che punta sul nero come colore predominante, con giochi di luce garantiti da materiali più lucidi. Abbastanza compatto e sufficientemente basso: la sua costruzione è pensata per permettere al robot di arrivare praticamente ovunque. Sotto i mobili, in ogni angolo, sopra i tappeti e su diversi tipi di pavimento: non ci saranno difficoltà a eliminare peli, polvere, sporcizia, capelli e detriti solidi.

Nessuna traccia residua di sporco, grazie alla potente aspirazione (fino a 2600PA), che gestisci scegliendo il livello migliore in base al tipo di pulizia. Inoltre, il filtro HEPA (che puoi rimuovere e pulire) ti garantisce un'aria sempre filtrata e pulita.

Al momento di lavare il pavimento, nessun problema: basterà riempire il serbatoio apposito, montare il panno e il dispositivo ti permetterà tirare a lucido il pavimento in un attimo.

La navigazione laser di questo gioiellino ti permetterà di eseguire in ogni occasioni pulizie precisissime. Le stanze vengono scansionate in automatico: anche gli ambienti più complicati (perché ricchi di ostacoli come mobili) non risulteranno un problema. Il dispositivo è in grado di mappare in dettaglio le diverse stanze, muovendosi agevolmente all'interno. Inoltre, non mancano sensori anti collisione e anti caduta (dalle scale, ad esempio) a completare la suite di tecnologie che agevolano il movimento del device.

Ogni aspetto di questo eccellente robot aspira e lava puoi gestirlo attraverso specifica applicazione, dopo aver connesso a Internet il dispositivo sfruttando il WiFi. Organizza le pulizie, la manutenzione e verifica che funzioni tutto correttamente: l'app è ricca di feature e ti permetterà anche di avviare le pulizie da remoto, mentre non sei in casa.

L'ottima autonomia energetica permette al dispositivo di arrivare a pulire fino a 250MQ prima che sia necessaria la ricarica. Anche in questo caso, il dispositivo torna alla base in autonomia, sfruttando la mappatura laser ed evitando quindi qualsiasi ostacolo. Se la batteria è scarica, ma la pulizia non è finita, nessun problema: dopo la ricarica, la riprenderà in automatico.

