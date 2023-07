Xiaomi TV A2 da 50 pollici in offerta a 369 euro sul Mi Store

Xiaomi TV A2 è la serie dei nuovi televisori del noto marchio asiatico. A bordo troviamo Android TV, con pieno supporto all’Assistente Google, a Chromecast e a tutto ciò che concerne l’ecosistema Google. Si distinguono inoltre per la scocca in metallo e le cornici ridotte all’estremo.

Il modello da 50 pollici è in offerta sul Mi Store a soli 369,99 euro, grazie allo sconto di 130 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico pari a 499,99 euro.

Xiaomi TV A2 in sconto di 130 euro sullo store ufficiale

Il televisore A2 di Xiaomi con schermo da 50 pollici offre una risoluzione 4K UltraHD, con un angolo di visione di 178 gradi, refresh rate a 60 Hz e il supporto sia a Dolby Vision che HDR10. Lato connettività troviamo il Bluetooth 5.0, il nuovo standard digitale terrestre e ovviamente il Wi-Fi. In più si contano 3 porte HDMI, 2 porte USB 2.0, 1 porta Ethernet, 1 CI Slot e il jack audio.

Le dimensioni esatte del televisore sono 111,1 cm in lunghezza, 28 cm in prodondità e 70,8 cm in altezza (dimensioni con la base inclusa).

Oltre all’esperienza di visione eccellente garantita dallo schermo 4K UHD con refresh rate a 60 Hz, l’altro punto di forza del televisore di Xiaomi è il sistema operativo Android TV, che consente di accedere a oltre 400.000 contenuti tra film e programmi e scaricare più di 5.000 app.

Approfitta della promo del Mi Store per risparmiare 130 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico, con possibilità di ottenere un coupon del valore di 20 euro se sei un nuovo utente dello store ufficiale di Xiaomi.

