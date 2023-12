Xiaomi TV A2 32": solo 159€ con I Natalissimi di Unieuro

Vuoi cambiare il tuo vecchio televisore con una nuova smart TV di ultima generazione? Approfitta del nuovo volantino I Natalissimi di Unieuro per acquistare la fantastica Xiaomi TV A2 da 32 pollici. Un’occasione unica che devi assolutamente far tua. Oggi la metti in carrello a soli 159,99 euro, invece di 249,90 euro. Ovviamente la consegna gratuita è inclusa in questo super prezzo conveniente.

Xiaomi TV A2: 32 pollici di spettacolo puro

La Xiaomi TV A2 32″ è una televisione smart in grado di soddisfare anche gli utenti più esigenti. Il suo display da 32 pollici, senza cornici su tre lati, è super immersivo. I colori sono brillanti e i dettagli ben calibrati. Inoltre, grazie al suo sistema smart con Android TV hai tutte le tue piattaforme preferite disponibili immediatamente in un unico posto. Con Google Assistant incluso, puoi gestire i comandi con la tua voce.

Acquistala subito a soli 159,99 euro, invece di 249,90 euro. Con Unieuro hai la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 53,33 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.