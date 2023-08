Xiaomi TV A2 32" a soli 154€: scopri dove acquistarla

L’ottima Xiaomi TV A2 32″ oggi è in super offerta a soli 154 euro, anziché 249,99 euro. Un’offerta pazzesca se pensi che, abbondantemente sotto i 200 euro, ti aggiudichi una smart TV davvero eccezionale e ricca di ogni comfort. Dove acquistarla? Mettila subito nel carrello a questo link, su eBay! Solo così puoi approfittare di questo sconto pazzesco. Tra l’altro i vantaggi non sono finiti qua.

Infatti, con eBay hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua. Inoltre, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 51,33 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Xiaomi TV A2 32″: l’intrattenimento a 360°

Con Xiaomi TV A2 32″ hai un intrattenimento completo da un unico dispositivo. Grazie al suo display da 32 pollici, senza cornici sui tre lati, ottieni un’immersività incredibile nonostante le dimensioni siano contenute. Infatti, questa televisione è adatta a camere da letto e salotti piccoli. Dotata di Android TV, hai tutte le piattaforme di streaming che vuoi. Con Google Assistant integrato gestisci tutto con i comandi vocali.

Affrettati ad acquistarla a soli 154 euro, anziché 249,99 euro. Ovviamente ti ricordiamo che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.