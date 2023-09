Xiaomi sta lavorando al rivale dello Z Flip 5 di Samsung: il Mix Flip è in arrivo?

In queste ore è trapelato online il moniker “Xiaomi Mix Flip” relativo, probabilmente, ad un prossimo flagship clamshell del marchio cinese. Il primo, ad essere precisi. Il dispositivo è stato avvistato presso il portale per la certificazione IMEI. Tuttavia ci domandiamo: riuscirà a sfidare il Galaxy Z Flip 5 di Samsung, il Motorola Razr 40 Ultra o l’OPPO Find N2/N3 Flip? Staremo a vedere. Intanto scopriamo tutti i dettagli su questo nuovo terminale di seguito.

Xiaomi Mix Flip: tutto quello che sappiamo

Torniamo indietro nel tempo di qualche settimana: ad agosto Xiaomi ha lanciato il Mix Fold 3, uno dei foldable a libro più sottili al mondo. Ha raccolto l’eredità del precedente modello, ha introdotto features straordinarie, dispone di un processore all’avanguardia di Qualcomm e di ottiche premium con Leica. Tuttavia, l’azienda cinese non ha mai rilasciato uno di questi modelli nel mercato internazionale. Oggi scopriamo che c’è anche un clamshell in lavorazione presso la compagnia. Arriverà sicuramente in Cina e, forse, anche nel resto del mondo. Potrebbe chiamarsi “Xiaomi Mix Flip” ma è presto per dirlo.

Secondo quanto rivelato da ITHome, il pieghevole a conchiglia è apparso sul database di IMEI con il numero di modello 2311BPN23C. Il moniker provvisorio è “Mix Flip” e conferma tutti i rumor precedenti su questo device usciti finora. I dettagli non sono presenti e non c’è neanche una conferma da parte del marchio, perciò vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale”. Secondo un leaker, Mix Flip verrà svelato insieme al Mix Fold 4 nel corso della prossima estate. Il debutto è lontano, quindi.

Non di meno, da un rapporto di GSMChina, possiamo vedere come sarà fatto il deviare (c’è l’immagine allegata sopra); il design richiama molto quello dello Xiaomi 11 Ultra anche se con un form factor totalmente differenti. Vediamo i tre sensori con flash LED (main camera, ultrawide e tele con zoom 3X). Sotto la scocca presenterà u processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e avrà un frame sottilissimo, in linea con i trend di mercato. Restate connessi con noi per ulteriori informazioni in merito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.