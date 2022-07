Xiaomi non aggiornerà più questi smartphone: la lista completa

Xiaomi è senza ombra di dubbio uno dei più grandi produttori di dispositivi mobile al mondo (smartphone e tablet), e come molti altri brand offre un periodo di supporto software limitato in un numero variabile di anni a seconda della serie e dell’anno di produzione.

In queste ore il colosso ha aggiornato la lista EOS (End of Support) contenente tutti i dispositivi Xiaomi (e degli altri sotto brand) che non riceveranno più aggiornamenti software né in termini di nuove versioni di Android né per quanto riguarda le patch di sicurezza.

Xiaomi non offrirà più supporto software per questi smartphone e tablet

Nel caso in cui il vostro device dovesse rientrare all’interno della lista sottostante avete due opzioni da scegliere:

Affidarvi al vasto mondo del modding scegliendo di installare una delle tante custom ROM presenti sul web, come ad esempio l’ottima e affidabile LineageOS; Prendere al volo l’ottimo Xiaomi 12X in offerta su Amazon per usufruire di numerosi anni di aggiornamenti software.

Ecco la lista completa dei device Xiaomi (e dei suoi sotto brand) che non saranno più aggiornati:

Xiaomi Xiaomi Mi 1 Xiaomi Mi 2 Xiaomi Mi 2A Xiaomi Mi 3 Xiaomi Mi 4 Xiaomi Mi 4S Xiaomi Mi 4C Xiaomi Mi 5 Xiaomi Mi 5S Xiaomi Mi 5S Plus Xiaomi Mi 5C Xiaomi Mi 5X Xiaomi Mi 6 Xiaomi Mi 6X Xiaomi Mi 8 UD Xiaomi Mi 8 Explorer Edition Xiaomi Mi 8 SE Xiaomi Mi 8 Lite Xiaomi Mi 9 SE Xiaomi Mi 9T Xiaomi Mi Note Xiaomi Mi Note Pro Xiaomi Mi Note 2 Xiaomi Mi Note 3 Xiaomi MIX Xiaomi MIX 2 Xiaomi MIX 2S Xiaomi MIX 3 Xiaomi Mi Max Xiaomi Mi Max 2 Xiaomi Mi Max 3 Xiaomi Mi A1 Xiaomi Mi A2 Xiaomi Mi A2 Lite Xiaomi Mi Pad Xiaomi Mi Pad 2 Xiaomi Mi Pad 3 Xiaomi Mi Pad 4 Xiaomi Mi Pad 4 Plus Xiaomi Mi Play

Redmi Redmi K20 Redmi K20 Pro Redmi Note 1 Redmi Note 1S Redmi Note 2 Redmi Note 2 Pro Redmi Note 3 Redmi Note 4 Redmi Note 4X Redmi Note 5 Redmi Note 5A Redmi Note 6 Pro Redmi Note 7 Redmi Note 7S Redmi Note 7 Pro Redmi 1 Redmi 1S Redmi 2 Redmi 2A Redmi 3 Redmi 3S Redmi 3X Redmi 4 Redmi 4X Redmi 4A Redmi 5 Redmi 5 Plus Redmi 5A Redmi 6 Redmi 6 Pro Redmi 6A Redmi 7 Redmi Pro Redmi S2 Redmi Y2 Redmi Y3 Redmi Go.



