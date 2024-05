Xiaomi Smart Speaker: qualità e affidabilità in SCONTO

Lo Xiaomi Smart Speaker IR Control rappresenta una rivoluzione nell’ambito degli altoparlanti intelligenti, ora disponibile su Amazon con uno sconto favoloso del 14%. Questo dispositivo non è solo un semplice speaker, ma un vero e proprio assistente personale, capace di migliorare la tua quotidianità in molteplici modi.

Approfitta subito di questa promozione e fallo tuo al prezzo speciale di soli 43,07 euro, anziché 49,99 euro.

Xiaomi Smart Speaker: adesso sai di volerlo

Con il suo orologio a LED integrato, puoi impostare la sveglia con le tue canzoni preferite, artisti amati o generi musicali, iniziando così ogni giornata con il piede giusto grazie a una selezione musicale che ti piace. L’assistente Google integrato ti consente di gestire il dispositivo con semplici comandi vocali: puoi chiedere di riprodurre musica, scoprire il meteo, restare aggiornato sulle ultime notizie e persino regolare il volume senza dover toccare nulla.

Una delle funzionalità più innovative dello Xiaomi Smart Speaker IR Control è il modulo trasmettitore IR integrato. Questa tecnologia, in combinazione con l’assistente Google, ti permette di controllare anche gli elettrodomestici tradizionali con la voce, trasformando il tuo ambiente domestico in una smart home senza dover sostituire i tuoi dispositivi non smart.

L’audio è un altro punto di forza di questo altoparlante. Grazie alla maggiore capacità del cono e alla struttura interna avanzata, il suono è ricco e nitido, con una diffusione a 360° che garantisce un campo sonoro perfettamente bilanciato. Questo significa che potrai goderti una qualità audio eccellente da qualsiasi angolazione della stanza.

Vuoi un’esperienza musicale ancora più coinvolgente? Collega due Xiaomi Smart Speaker IR Control per creare un sistema stereo. Inoltre, non importa quanto sia grande la tua casa: puoi connettere più dispositivi per una riproduzione sincronizzata ovunque, rendendo la tua musica fluida e continua da una stanza all’altra. E per le chiamate in vivavoce, Google Duo ti permette di comunicare in modo chiaro e semplice.

Approfitta subito di questo straordinario sconto su Amazon e trasforma la tua casa con lo Xiaomi Smart Speaker IR Control, un dispositivo che combina tecnologia avanzata, facilità d’uso e un’esperienza audio superiore. Ma affrettati, le scorte a disposizione stanno andando a ruba al prezzo speciale di soli 43,07 euro.