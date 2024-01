Xiaomi Smart Speaker con IR Control SOLO OGGI a 29€

Acquista lo Xiaomi Smart Speaker con IR Control a soli 29,99 euro, invece di 49,99 euro. Questa super offerta è disponibile solo per oggi sul Mi Store, salvo esaurimento scorte. Questo altoparlante di altissima qualità è in grado di diffondere in maniera bilanciata il suono. Inoltre, diventa il centro di controllo Smart Home per la gestione di tutti i tuoi dispositivi intelligenti. Approfitta subito di questa occasione. Hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo.

Xiaomi Smart Speaker IR Control: super versatile, extra potente

Xiaomi Smart Speaker IR Control non è solo un ottimo altoparlante Bluetooth, ma diventa un orologio smart con display LED e il tuo assistente vocale grazie all’integrazione di Google Assistant. Il suo design pratico ed elegante lo rende adattabile a qualsiasi zona della casa. La sua forma compatta e dai colori sobri piace a tutti e rende la tecnologia bella da vedere. Grazie all’IR Control si trasforma in un telecomando vocale per i tuoi elettrodomestici.

Acquistalo subito a soli 29,99 euro, invece di 49,99 euro. Approfitta anche della possibilità di pagare in 3 rate a Tasso Zero sul Mi Store. Devi semplicemente selezionare PayPal come metodo di pagamento e attivare “Paga in 3 Rate“. In questo modo avrai un mini finanziamento molto comodo per pagare un po’ alla volta il tuo ordine approfittando dell’offerta immediata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.